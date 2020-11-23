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Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Карабахе
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:19
2020-11-23T19:19
россия
айман ас-сафади
нагорный карабах
сергей лавров
сирия
иордания
политика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади карабахское урегулирование и вопросы региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ."Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию", - отмечается в сообщении.Лавров и Сафади обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня, добавили в МИД РФ. "Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы", - говорится в сообщении.Министры также обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Стороны подчеркнули принципиальную позицию о безальтернативности политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.В ходе беседы "были также затронуты актуальные вопросы углубления российско-иорданских деловых связей с акцентом на реализацию решений пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, состоявшегося 13-14 ноября 2019 года в Аммане", отметили в МИД.
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585977230.html
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россия, айман ас-сафади, нагорный карабах, сергей лавров, сирия, иордания, политика

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Карабахе

19:19 23.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади карабахское урегулирование и вопросы региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию", - отмечается в сообщении.
Лавров и Сафади обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня, добавили в МИД РФ. "Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы", - говорится в сообщении.
Министры также обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Стороны подчеркнули принципиальную позицию о безальтернативности политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
В ходе беседы "были также затронуты актуальные вопросы углубления российско-иорданских деловых связей с акцентом на реализацию решений пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, состоявшегося 13-14 ноября 2019 года в Аммане", отметили в МИД.
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РоссияАйман ас-СафадиНагорный КарабахСергей ЛавровСирияИорданияПолитика
 
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