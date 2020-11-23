Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади карабахское урегулирование и вопросы региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию", - отмечается в сообщении.
Лавров и Сафади обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня, добавили в МИД РФ. "Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы", - говорится в сообщении.
Министры также обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Стороны подчеркнули принципиальную позицию о безальтернативности политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
В ходе беседы "были также затронуты актуальные вопросы углубления российско-иорданских деловых связей с акцентом на реализацию решений пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, состоявшегося 13-14 ноября 2019 года в Аммане", отметили в МИД.