https://ria.ru/20201123/lavrov-1585978854.html

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:19

2020-11-23T19:19

2020-11-23T19:19

россия

айман ас-сафади

нагорный карабах

сергей лавров

сирия

иордания

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади карабахское урегулирование и вопросы региональной повестки, говорится в сообщении МИД РФ."Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию", - отмечается в сообщении.Лавров и Сафади обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня, добавили в МИД РФ. "Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы", - говорится в сообщении.Министры также обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Стороны подчеркнули принципиальную позицию о безальтернативности политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.В ходе беседы "были также затронуты актуальные вопросы углубления российско-иорданских деловых связей с акцентом на реализацию решений пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, состоявшегося 13-14 ноября 2019 года в Аммане", отметили в МИД.

https://ria.ru/20201123/karabakh-1585977230.html

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нагорный карабах

сирия

иордания

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россия, айман ас-сафади, нагорный карабах, сергей лавров, сирия, иордания, политика