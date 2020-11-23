Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/kyuvet-1585920141.html
В Воронежской области перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет
В Воронежской области перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет
Автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:14
2020-11-23T15:21
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_e4fa219b1cb500bd042fa440a50524ae.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель управления ФСИН по региону.По информации ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 9.10 мск в Панинском районе на 6 километре автодороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка".По информации пресс-службы УФСИН, спецавтомобиль числится в колонии-поселении №10, расположенной в поселке Перелешино.Он добавил, что повреждения получили как сотрудники колонии, так и осужденные. Их осматривают в больнице, тяжелых травм, по предварительной информации, никто не получил.
https://ria.ru/20201123/voditel-1585913190.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_aa38a0c79dd8e58a2db639ad10ec60e9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), воронежская область, происшествия

В Воронежской области перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет

15:14 23.11.2020 (обновлено: 15:21 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель управления ФСИН по региону.
По информации ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 9.10 мск в Панинском районе на 6 километре автодороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка".
"Водитель УАЗ мужчина 1989 года рождения, следуя из Перелешино в Панино, допустил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель и 4 пассажира доставлены в медучреждение. Проводится проверка, обстоятельства выясняются", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД.
По информации пресс-службы УФСИН, спецавтомобиль числится в колонии-поселении №10, расположенной в поселке Перелешино.
На месте массового ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 14:48
В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
"Ехали сотрудники и осужденные. Как поясняет наш водитель, навстречу выехала другая машина и ему пришлось уходить от прямого лобового столкновения. Он зацепил обочину, и машина в результате въехала в кювет", - сказал представитель УФСИН.
Он добавил, что повреждения получили как сотрудники колонии, так и осужденные. Их осматривают в больнице, тяжелых травм, по предварительной информации, никто не получил.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Воронежская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
Лента новостейМолния