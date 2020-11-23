https://ria.ru/20201123/kyuvet-1585920141.html

В Воронежской области перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет

В Воронежской области перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет

Автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:14

2020-11-23T15:14

2020-11-23T15:21

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель управления ФСИН по региону.По информации ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 9.10 мск в Панинском районе на 6 километре автодороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка".По информации пресс-службы УФСИН, спецавтомобиль числится в колонии-поселении №10, расположенной в поселке Перелешино.Он добавил, что повреждения получили как сотрудники колонии, так и осужденные. Их осматривают в больнице, тяжелых травм, по предварительной информации, никто не получил.

https://ria.ru/20201123/voditel-1585913190.html

воронежская область

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), воронежская область, происшествия