В Воронежской области перевозивший осужденных автомобиль съехал в кювет
15:14 23.11.2020 (обновлено: 15:21 23.11.2020)
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель управления ФСИН по региону.
По информации ГУМВД по Воронежской области, авария произошла в 9.10 мск в Панинском районе на 6 километре автодороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка".
"Водитель УАЗ мужчина 1989 года рождения, следуя из Перелешино в Панино, допустил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель и 4 пассажира доставлены в медучреждение. Проводится проверка, обстоятельства выясняются", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД.
По информации пресс-службы УФСИН, спецавтомобиль числится в колонии-поселении №10, расположенной в поселке Перелешино.
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"Ехали сотрудники и осужденные. Как поясняет наш водитель, навстречу выехала другая машина и ему пришлось уходить от прямого лобового столкновения. Он зацепил обочину, и машина в результате въехала в кювет", - сказал представитель УФСИН.
Он добавил, что повреждения получили как сотрудники колонии, так и осужденные. Их осматривают в больнице, тяжелых травм, по предварительной информации, никто не получил.