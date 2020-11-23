Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201123/kuban-1585957214.html
Более 40 экспортеров Кубани вышли на международные электронные площадки
Более 40 экспортеров Кубани вышли на международные электронные площадки
Более 40 экспортеров Краснодарского края вышли на международные электронные площадки в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:43
2020-11-23T17:43
краснодарский край
вениамин кондратьев
китай
краснодарский край
армения
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Более 40 экспортеров Краснодарского края вышли на международные электронные площадки в текущем году, сообщает администрация региона.Уточняется, что субъекты малого и среднего предпринимательства края осваивают зарубежные рынки и устанавливают деловые контакты при содействии регионального Центра поддержки экспорта."В текущем году на международных электронных площадках размещено свыше 40 субъектов МСП края, что уже дает свои результаты. Так, региональный экспортер заключил экспортный контракт на поставку натуральных банановых чипсов в Китай на сумму 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Центр помогает предпринимателям в поиске потенциальных партнеров за рубежом. Из 48 отобранных заявок – 18 субъектов МСП уже заключили экспортные контракты, 12 предприятий представили продукцию в Армении и Казахстане.Как пояснили в ведомстве, развитие направления проходит при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева. Ежегодно число экспортеров среди малого и среднего бизнеса на Кубани увеличивается на 30%. С 2015 года край поднялся с 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта.Сотрудники краевого Центра поддержки экспорта проводят образовательные программы и тренинги для предпринимателей, помогают в переводе презентационных материалов, создании сайтов компаний на иностранном языке, проведении маркетинговых исследований, экспертизе и сопровождении контракта. Поддержкой регионального центра уже воспользовались более 2000 тысяч субъектов МСП. В прошлом году они экспортировали продукцию на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.На сегодняшний день в Краснодарском крае национальный проект "Международная кооперация и экспорт" выполнен более чем на 80%. Большая часть экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию, существенно увеличился экспорт мяса птицы. Уже 60 предприятий имеют партнеров за границей, а всего край экспортирует продукцию АПК в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20201123/kuban-1585875717.html
https://ria.ru/20201116/shkoly-1584884926.html
китай
краснодарский край
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c34e8ecba334e0a505f5b0c17d5a041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, китай, краснодарский край, армения, экономика

Более 40 экспортеров Кубани вышли на международные электронные площадки

17:43 23.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Более 40 экспортеров Краснодарского края вышли на международные электронные площадки в текущем году, сообщает администрация региона.
Уточняется, что субъекты малого и среднего предпринимательства края осваивают зарубежные рынки и устанавливают деловые контакты при содействии регионального Центра поддержки экспорта.
"В текущем году на международных электронных площадках размещено свыше 40 субъектов МСП края, что уже дает свои результаты. Так, региональный экспортер заключил экспортный контракт на поставку натуральных банановых чипсов в Китай на сумму 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Центр помогает предпринимателям в поиске потенциальных партнеров за рубежом. Из 48 отобранных заявок – 18 субъектов МСП уже заключили экспортные контракты, 12 предприятий представили продукцию в Армении и Казахстане.
Туристка катается на аттракционе Качели над облаками на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 12:04Краснодарский край
Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха
Как пояснили в ведомстве, развитие направления проходит при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева. Ежегодно число экспортеров среди малого и среднего бизнеса на Кубани увеличивается на 30%. С 2015 года край поднялся с 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта.
Сотрудники краевого Центра поддержки экспорта проводят образовательные программы и тренинги для предпринимателей, помогают в переводе презентационных материалов, создании сайтов компаний на иностранном языке, проведении маркетинговых исследований, экспертизе и сопровождении контракта. Поддержкой регионального центра уже воспользовались более 2000 тысяч субъектов МСП. В прошлом году они экспортировали продукцию на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.
На сегодняшний день в Краснодарском крае национальный проект "Международная кооперация и экспорт" выполнен более чем на 80%. Большая часть экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию, существенно увеличился экспорт мяса птицы. Уже 60 предприятий имеют партнеров за границей, а всего край экспортирует продукцию АПК в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 18:15Краснодарский край
Власти Кубани разработают программу по строительству школ на пять лет
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКитайКраснодарский крайАрменияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
Лента новостейМолния