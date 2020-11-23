https://ria.ru/20201123/kuban-1585957214.html

Более 40 экспортеров Кубани вышли на международные электронные площадки

Более 40 экспортеров Кубани вышли на международные электронные площадки

Более 40 экспортеров Краснодарского края вышли на международные электронные площадки в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:43

2020-11-23T17:43

2020-11-23T17:43

краснодарский край

вениамин кондратьев

китай

краснодарский край

армения

экономика

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Более 40 экспортеров Краснодарского края вышли на международные электронные площадки в текущем году, сообщает администрация региона.Уточняется, что субъекты малого и среднего предпринимательства края осваивают зарубежные рынки и устанавливают деловые контакты при содействии регионального Центра поддержки экспорта."В текущем году на международных электронных площадках размещено свыше 40 субъектов МСП края, что уже дает свои результаты. Так, региональный экспортер заключил экспортный контракт на поставку натуральных банановых чипсов в Китай на сумму 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Центр помогает предпринимателям в поиске потенциальных партнеров за рубежом. Из 48 отобранных заявок – 18 субъектов МСП уже заключили экспортные контракты, 12 предприятий представили продукцию в Армении и Казахстане.Как пояснили в ведомстве, развитие направления проходит при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева. Ежегодно число экспортеров среди малого и среднего бизнеса на Кубани увеличивается на 30%. С 2015 года край поднялся с 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта.Сотрудники краевого Центра поддержки экспорта проводят образовательные программы и тренинги для предпринимателей, помогают в переводе презентационных материалов, создании сайтов компаний на иностранном языке, проведении маркетинговых исследований, экспертизе и сопровождении контракта. Поддержкой регионального центра уже воспользовались более 2000 тысяч субъектов МСП. В прошлом году они экспортировали продукцию на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.На сегодняшний день в Краснодарском крае национальный проект "Международная кооперация и экспорт" выполнен более чем на 80%. Большая часть экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию, существенно увеличился экспорт мяса птицы. Уже 60 предприятий имеют партнеров за границей, а всего край экспортирует продукцию АПК в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20201123/kuban-1585875717.html

https://ria.ru/20201116/shkoly-1584884926.html

китай

краснодарский край

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, китай, краснодарский край, армения, экономика