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Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха
Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха
Краснодарский край усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха в текущем году, прежде всего, это касается горного кластера Сочи, где забронировано... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:04
2020-11-23T12:04
краснодарский край
коронавирус в россии
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Краснодарский край усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха в текущем году, прежде всего, это касается горного кластера Сочи, где забронировано уже почти 90% номеров на период новогодних праздников, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что на регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. "Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов. В этом году будем максимально "разводить потоки" туристов и спортсменов.По его словам, особое внимание будет уделено объектам потребсферы. "Все кафе и рестораны должны работать только до полуночи с соблюдением всех мер санэпидбезопасности, в том числе масочного режима и норм социального дистанцирования. Здоровье гостей и жителей края – наш безусловный приоритет. Это и наша общая ответственность. Поэтому просим всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем вводимым правилам. Сейчас их соблюдение очень важно", - подчеркнул губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, общество

Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха

12:04 23.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристка катается на аттракционе "Качели над облаками" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристка катается на аттракционе Качели над облаками на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Краснодарский край усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха в текущем году, прежде всего, это касается горного кластера Сочи, где забронировано уже почти 90% номеров на период новогодних праздников, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"У Краснодарского края огромный опыт в организации зимнего отдыха с точки зрения безопасности и комфорта наших гостей. В этом году все эти меры мы усилим. И прежде всего в горном кластере Сочи. Здесь уже забронировано почти 90% номеров на период новогодних праздников, мы ожидаем около 300 тысяч человек. Наша первоочередная задача – обеспечить их безопасность в сегодняшних непростых условиях", - сказал глава края.
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Он уточнил, что на регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. "Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов. В этом году будем максимально "разводить потоки" туристов и спортсменов.
"На территории всего горного кластера будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19. Наши гости смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции. Если она подтвердится, медики оперативно окажут необходимую помощь", - пояснил Кондратьев.
По его словам, особое внимание будет уделено объектам потребсферы. "Все кафе и рестораны должны работать только до полуночи с соблюдением всех мер санэпидбезопасности, в том числе масочного режима и норм социального дистанцирования. Здоровье гостей и жителей края – наш безусловный приоритет. Это и наша общая ответственность. Поэтому просим всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем вводимым правилам. Сейчас их соблюдение очень важно", - подчеркнул губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Краснодарский крайКоронавирус в РоссииВениамин КондратьевСочиКраснодарский крайОбщество
 
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