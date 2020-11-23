Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристка катается на аттракционе "Качели над облаками" на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Краснодарский край усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха в текущем году, прежде всего, это касается горного кластера Сочи, где забронировано уже почти 90% номеров на период новогодних праздников, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"У Краснодарского края огромный опыт в организации зимнего отдыха с точки зрения безопасности и комфорта наших гостей. В этом году все эти меры мы усилим. И прежде всего в горном кластере Сочи. Здесь уже забронировано почти 90% номеров на период новогодних праздников, мы ожидаем около 300 тысяч человек. Наша первоочередная задача – обеспечить их безопасность в сегодняшних непростых условиях", - сказал глава края.
Он уточнил, что на регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. "Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов. В этом году будем максимально "разводить потоки" туристов и спортсменов.
"На территории всего горного кластера будут работать три лаборатории для тестирования на COVID-19. Наши гости смогут сдать анализ при малейших признаках инфекции. Если она подтвердится, медики оперативно окажут необходимую помощь", - пояснил Кондратьев.
По его словам, особое внимание будет уделено объектам потребсферы. "Все кафе и рестораны должны работать только до полуночи с соблюдением всех мер санэпидбезопасности, в том числе масочного режима и норм социального дистанцирования. Здоровье гостей и жителей края – наш безусловный приоритет. Это и наша общая ответственность. Поэтому просим всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем вводимым правилам. Сейчас их соблюдение очень важно", - подчеркнул губернатор.
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