https://ria.ru/20201123/kuban-1585875717.html

Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха

Кубань усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха

Краснодарский край усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха в текущем году, прежде всего, это касается горного кластера Сочи, где забронировано... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:04

2020-11-23T12:04

2020-11-23T12:04

краснодарский край

коронавирус в россии

вениамин кондратьев

сочи

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Краснодарский край усилит меры безопасности при организации зимнего отдыха в текущем году, прежде всего, это касается горного кластера Сочи, где забронировано уже почти 90% номеров на период новогодних праздников, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что на регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. "Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов. В этом году будем максимально "разводить потоки" туристов и спортсменов.По его словам, особое внимание будет уделено объектам потребсферы. "Все кафе и рестораны должны работать только до полуночи с соблюдением всех мер санэпидбезопасности, в том числе масочного режима и норм социального дистанцирования. Здоровье гостей и жителей края – наш безусловный приоритет. Это и наша общая ответственность. Поэтому просим всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем вводимым правилам. Сейчас их соблюдение очень важно", - подчеркнул губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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сочи

краснодарский край

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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, общество