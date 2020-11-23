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https://ria.ru/20201123/kuba-1585902508.html
Эксперты разъяснили, коснется россиян ли санитарный налог на Кубе
Эксперты разъяснили, коснется россиян ли санитарный налог на Кубе
Представители Кубы прокомментировали информацию о введении с 1 декабря санитарного сбора с туристов для оплаты ПЦР-тестов на COVID-19: россиян, прилетающих на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:55
2020-11-23T14:55
туризм
коронавирус covid-19
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туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Представители Кубы прокомментировали информацию о введении с 1 декабря санитарного сбора с туристов для оплаты ПЦР-тестов на COVID-19: россиян, прилетающих на отдых на курорт Кайо-Коко, эта мера не коснется, сообщает АТОР. Как рассказали в посольстве Кубы в Москве, налог на биобезопасность размером в 30 долларов, действительно вводится с 1 декабря. Однако в первую очередь под его действие попадают пассажиры, прибывающие в Гавану.Как поясняют кубинские дипломаты, власти ведут переговоры с зарубежными перевозчиками, планирующими рейсы в столицу, о включении санитарного сбора в стоимость билета.В настоящее время прямого авиасообщения между Москвой и Гаваной нет. Две российских компании выполняют полеты на курорт Кайо-Коко, где ПЦР-тесты гостям делаются по прибытию бесплатно.Переговоры с иностранными авиакомпаниями, летающими на курорты, по вопросу санитарного налога не начались. Как отмечает кубинская сторона, на это потребуется определенное время и заключение соответствующих соглашений.Острой необходимости ускорять этот процесс нет: россияне, прибывающие на Кайо-Коко, имеют медицинские страховки с покрытием COVID-19, и в случае выявления коронавируса их лечение будет оплачено.В любом случае, как подчеркивают представители кубинского туризма, организованные российские туристы, прибывающие на курорты страны на чартерах туроператоров, введения санитарного налога не заметят."На текущий момент россиянам, прилетающим на Кайо-Коко, не надо ничего доплачивать", – подчеркивают в посольстве Кубы в Москве.В кубинской дипмиссии также напомнили, что гражданам РФ там не нужно проходить пятидневный карантин. Это требование применяется только к иностранцам, прибывающим на регулярных рейсах в Гавану.
https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, гавана, отдых

Эксперты разъяснили, коснется россиян ли санитарный налог на Кубе

14:55 23.11.2020
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКубинцы и туристы на улице кубинского Тринидада
Кубинцы и туристы на улице кубинского Тринидада - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Представители Кубы прокомментировали информацию о введении с 1 декабря санитарного сбора с туристов для оплаты ПЦР-тестов на COVID-19: россиян, прилетающих на отдых на курорт Кайо-Коко, эта мера не коснется, сообщает АТОР.
Как рассказали в посольстве Кубы в Москве, налог на биобезопасность размером в 30 долларов, действительно вводится с 1 декабря. Однако в первую очередь под его действие попадают пассажиры, прибывающие в Гавану.
Как поясняют кубинские дипломаты, власти ведут переговоры с зарубежными перевозчиками, планирующими рейсы в столицу, о включении санитарного сбора в стоимость билета.
В настоящее время прямого авиасообщения между Москвой и Гаваной нет. Две российских компании выполняют полеты на курорт Кайо-Коко, где ПЦР-тесты гостям делаются по прибытию бесплатно.
Переговоры с иностранными авиакомпаниями, летающими на курорты, по вопросу санитарного налога не начались. Как отмечает кубинская сторона, на это потребуется определенное время и заключение соответствующих соглашений.
Острой необходимости ускорять этот процесс нет: россияне, прибывающие на Кайо-Коко, имеют медицинские страховки с покрытием COVID-19, и в случае выявления коронавируса их лечение будет оплачено.
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В любом случае, как подчеркивают представители кубинского туризма, организованные российские туристы, прибывающие на курорты страны на чартерах туроператоров, введения санитарного налога не заметят.
"На текущий момент россиянам, прилетающим на Кайо-Коко, не надо ничего доплачивать", – подчеркивают в посольстве Кубы в Москве.
В кубинской дипмиссии также напомнили, что гражданам РФ там не нужно проходить пятидневный карантин. Это требование применяется только к иностранцам, прибывающим на регулярных рейсах в Гавану.
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