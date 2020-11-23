https://ria.ru/20201123/kruglyy-1585972343.html

Сенатор заявил о возможности ужесточения ограничений из-за COVID-19

Сенатор заявил о возможности ужесточения ограничений из-за COVID-19

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, если ситуация с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:48

2020-11-23T18:48

2020-11-23T18:48

владимир круглый

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580768228_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e90bfae9d2e836e83033f43d52bd1f68.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет ухудшаться.За сутки количество выявленных зараженных COVID-19 в РФ выросло на 25 173."Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном ужесточении мер в Москве и Петербурге.Политик отметил, что решения принимаются в штабах регионов по противодействию пандемии коронавируса исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. "Многое зависит от возможностей медучреждений субъектов РФ, наличия у них резервных мощностей по оказанию помощи заболевшим", - сказал Круглый.Сенатор полагает, что при дальнейшем увеличении больных "локальные решения" в целом по стране по ужесточению ограничений могут приниматься. При этом нужно соблюдать баланс, чтобы "не нанести удар по экономике", заключил он.

https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585960265.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир круглый, коронавирус в россии, общество