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Сенатор заявил о возможности ужесточения ограничений из-за COVID-19
Сенатор заявил о возможности ужесточения ограничений из-за COVID-19
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, если ситуация с... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:48
2020-11-23T18:48
владимир круглый
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет ухудшаться.За сутки количество выявленных зараженных COVID-19 в РФ выросло на 25 173."Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном ужесточении мер в Москве и Петербурге.Политик отметил, что решения принимаются в штабах регионов по противодействию пандемии коронавируса исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. "Многое зависит от возможностей медучреждений субъектов РФ, наличия у них резервных мощностей по оказанию помощи заболевшим", - сказал Круглый.Сенатор полагает, что при дальнейшем увеличении больных "локальные решения" в целом по стране по ужесточению ограничений могут приниматься. При этом нужно соблюдать баланс, чтобы "не нанести удар по экономике", заключил он.
https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585960265.html
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владимир круглый, коронавирус в россии, общество

Сенатор заявил о возможности ужесточения ограничений из-за COVID-19

18:48 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничений в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет ухудшаться.
За сутки количество выявленных зараженных COVID-19 в РФ выросло на 25 173.
"Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей", - сказал сенатор, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном ужесточении мер в Москве и Петербурге.
Политик отметил, что решения принимаются в штабах регионов по противодействию пандемии коронавируса исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. "Многое зависит от возможностей медучреждений субъектов РФ, наличия у них резервных мощностей по оказанию помощи заболевшим", - сказал Круглый.
Сенатор полагает, что при дальнейшем увеличении больных "локальные решения" в целом по стране по ужесточению ограничений могут приниматься. При этом нужно соблюдать баланс, чтобы "не нанести удар по экономике", заключил он.
Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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