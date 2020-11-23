В России свободны 82 процента реанимационных коек
16:34 23.11.2020 (обновлено: 17:17 23.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Для пациентов с коронавирусом в России развернули 31 тысячу реанимационных коек, и более 80 процентов из них на сегодня свободны, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
"Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории России. Сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе своевременно выписывая, переводя на долечивание и задействуя медицинских работников, в том числе, воскресных дней, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек", — сказал он.
Доля тяжелых пациентов не превышает 11 процентов в целом по России, отметил Мурашко. При этом около 79 процентов больных COVID-19 — 774 тысячи человек — лечатся на дому. По словам главы ведомства, амбулаторное лечение — блок, "который позволяет сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам".
"В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются именно бригады специалистов федерального уровня", — отметил он.
По последним данным, с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились. За прошедшие сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 — 25 173. Темпы прироста держатся на уровне 1,2 процента.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов, где наблюдается самая сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Она призвала глав перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с эпидемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.