https://ria.ru/20201123/koyki-1585937869.html

В России свободны 82 процента реанимационных коек

В России свободны 82 процента реанимационных коек

Для пациентов с коронавирусом в России развернули 31 тысячу реанимационных коек, и более 80 процентов из них на сегодня свободны, сообщил министр... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:34

2020-11-23T16:34

2020-11-23T17:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Для пациентов с коронавирусом в России развернули 31 тысячу реанимационных коек, и более 80 процентов из них на сегодня свободны, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Доля тяжелых пациентов не превышает 11 процентов в целом по России, отметил Мурашко. При этом около 79 процентов больных COVID-19 — 774 тысячи человек — лечатся на дому. По словам главы ведомства, амбулаторное лечение — блок, "который позволяет сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам". "В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются именно бригады специалистов федерального уровня", — отметил он.По последним данным, с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились. За прошедшие сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 — 25 173. Темпы прироста держатся на уровне 1,2 процента.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов, где наблюдается самая сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Она призвала глав перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с эпидемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество