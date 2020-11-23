https://ria.ru/20201123/kosmos-1585841004.html
Ученые предсказали редчайшее астрономическое явление
Ученые предсказали редчайшее астрономическое явление
Астрономы из Университета Райса (США) рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:48
2020-11-23T07:48
2020-11-23T08:29
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Астрономы из Университета Райса (США) рассчитали, что после захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.По словам одного из исследователей Патрика Хартигана, сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.Если позволит погода, наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора.
https://ria.ru/20201119/asteroid-1585427953.html
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