https://ria.ru/20201123/korportativ-1585998244.html
В Калужской области запретили новогодние корпоративы
В Калужской области запретили новогодние корпоративы
Губернатор Калужской области Владислав Шапша распорядился подготовить поручение органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным и... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:23
2020-11-23T22:23
2020-11-23T22:23
калужская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
калужская область
общество
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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша распорядился подготовить поручение органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря по 15 января отказаться от проведения корпоративов, также под запретом оказались новогодние елки в закрытых помещениях, сообщило правительство региона."Губернатор области дал указания подготовить поручение органам исполнительной власти, органам местного самоуправления области, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания", - говорится в сообщении.Также этим органам власти и учреждениям запрещается проводить культурные и развлекательные массовые мероприятия, в том числе детские новогодние елки в закрытых помещениях. Праздники можно проводить только на открытых площадках – площадях, парках, скверах, с обязательным использованием средств защиты органов дыхания и соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра."Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения", - подчеркнул Шапша, слова которого приводятся в сообщении.По данным регионального оперативного штаба на 23 ноября, в Калужской области 14 999 подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 141 случай выявлен за последние сутки. Выздоровели 12 104 человека. Скончались 105 пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201020/kondrovo-1580662597.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, калужская область, общество
КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости.
Губернатор Калужской области
Владислав Шапша распорядился подготовить поручение органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря по 15 января отказаться от проведения корпоративов, также под запретом оказались новогодние елки в закрытых помещениях, сообщило правительство региона.
"Губернатор области дал указания подготовить поручение органам исполнительной власти, органам местного самоуправления области, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания", - говорится в сообщении.
Также этим органам власти и учреждениям запрещается проводить культурные и развлекательные массовые мероприятия, в том числе детские новогодние елки в закрытых помещениях. Праздники можно проводить только на открытых площадках – площадях, парках, скверах, с обязательным использованием средств защиты органов дыхания и соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра.
"Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения", - подчеркнул Шапша
, слова которого приводятся в сообщении.
По данным регионального оперативного штаба на 23 ноября, в Калужской области 14 999 подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 141 случай выявлен за последние сутки. Выздоровели 12 104 человека. Скончались 105 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.