https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585994226.html
Пензенская область вышла на плато по коронавирусу
Пензенская область вышла на плато по коронавирусу
Пензенская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно регистрируется 150-170 новых случаев COVID-19, сообщил руководитель... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:31
2020-11-23T21:31
2020-11-23T21:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пензенская область
общество
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Пензенская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно регистрируется 150-170 новых случаев COVID-19, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин."На сегодняшний момент в области зарегистрировано 19 074 человек, заболевших ковидной инфекцией. Динамика - 150-170 человек в сутки. По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости. По месту инфицирования основная доля заболевших регистрируется в семье и среди близкого окружения. На нее приходится 61% всех случаев. В организациях - 19%", - цитирует Перекусихина пресс-служба правительства региона.В пресс-службе правительства отметили, что число случаев внебольничной пневмонии с марта достигло 15 458, из них 4172 обусловлены коронавирусной инфекцией. Среди заболевших COVID-19 наибольший удельный вес (30,4%) приходится на пациентов от 50 до 64 лет, на жителей старше 65 лет - 28,2%, а на детей - 9,3%."Пенсионеры составляют 31,5% заболевших, служащие - 16,4%, рабочие - 7,3%, учащиеся - 8,3%, студенты вузов - 0,7%. Удельный вес заболевших медработников - 1%. Отмечается стабилизация удельного веса бессимптомных носителей на уровне 3,1%", - говорится в сообщении.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 19 074 случая коронавируса, скончались 228 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 15 163. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/regiony-1585970293.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, общество
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Пензенская область
вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно регистрируется 150-170 новых случаев COVID-19, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора
Михаил Перекусихин.
"На сегодняшний момент в области зарегистрировано 19 074 человек, заболевших ковидной инфекцией. Динамика - 150-170 человек в сутки. По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости. По месту инфицирования основная доля заболевших регистрируется в семье и среди близкого окружения. На нее приходится 61% всех случаев. В организациях - 19%", - цитирует Перекусихина пресс-служба правительства региона.
В пресс-службе правительства отметили, что число случаев внебольничной пневмонии с марта достигло 15 458, из них 4172 обусловлены коронавирусной инфекцией. Среди заболевших COVID-19 наибольший удельный вес (30,4%) приходится на пациентов от 50 до 64 лет, на жителей старше 65 лет - 28,2%, а на детей - 9,3%.
"Пенсионеры составляют 31,5% заболевших, служащие - 16,4%, рабочие - 7,3%, учащиеся - 8,3%, студенты вузов - 0,7%. Удельный вес заболевших медработников - 1%. Отмечается стабилизация удельного веса бессимптомных носителей на уровне 3,1%", - говорится в сообщении.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждены 19 074 случая коронавируса, скончались 228 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана
, выздоровели 15 163.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.