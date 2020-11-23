https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585987904.html
ВОЗ допустила, что первых заболевших COVID-19 было несколько
ВОЗ допустила, что первых заболевших COVID-19 было несколько
Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил на брифинге... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:39
2020-11-23T20:39
2020-11-23T22:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
в мире
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ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", — сказал он.По словам эксперта, нет сомнений, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени."Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань", — сказал он.Со своей стороны глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что в случае ближневосточного респираторного синдрома ВОЗ понадобился целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, в мире
ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова.
Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил на брифинге директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", — сказал он.
По словам эксперта, нет сомнений, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.
"Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань", — сказал он.
Со своей стороны глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что в случае ближневосточного респираторного синдрома ВОЗ понадобился целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.