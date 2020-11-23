ВОЗ надеется на сотрудничество с Китаем по выявлению источника COVID-19
19:51 23.11.2020 (обновлено: 20:42 23.11.2020)
© AP Photo / Ng Han GuanДевушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая во время пленума ЦК КПК в Пекине, КНР. 29 октября 2020
© AP Photo / Ng Han Guan
ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на открытость и сотрудничество китайских коллег по выявлению источника коронавирусной инфекции COVID-19, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы настаиваем на сотрудничестве всех стран, особенно наших коллег из Китая ... Мы ожидаем открытость и прозрачность от всех стран-членов в том, что касается научного сотрудничества. И, конечно, мы хотим этого от наших научных коллег в Китае", - сказал он.
Райан подчеркнул, что ВОЗ полностью рассчитывает на то, что группа международных научных экспертов будет в скором времени направлена в Китай для изучения возможного источника COVID-19.
"Нам нужна группа международных экспертов, которая приедет на место и посмотрит на результаты исследований и проверит их. Это крайне важно. И мы продолжаем рассчитывать, что так и будет. Мы хотим, чтобы эта группа приехала в Китай как можно скорее … И мы имеем заверения китайских коллег, которые обещали обеспечить полевую миссию", - отметил он.
По словам эксперта, "мы все должны понимать, откуда появился вирус, чтобы, как минимум, понимать, где он может появиться в будущем".
"Мы полагаем, что наши китайские коллеги также жаждут найти ответы на эти вопросы, как и мы", - добавил Райан.
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