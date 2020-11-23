https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585936707.html
Собянин сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с весенней
Собянин сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с весенней
По сравнению с весной текущая ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:32
2020-11-23T16:32
2020-11-23T16:48
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По сравнению с весной текущая ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня она более продолжительная по сложности ситуация. Если мы весной достигли пика и затем за счет жестких карантинных мер мы резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации, в другой ситуации с коронавирусом", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Но еще раз повторю, тем не менее, она контролируемая, управляемая и обеспечивает нормальную, стабильную работу медицинской системы в Москве", - подчеркнул Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585933984.html
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