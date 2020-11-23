https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585935690.html
Собянин заявил, что в России идет "сглаживание" роста числа случаев COVID
Собянин заявил, что в России идет "сглаживание" роста числа случаев COVID
Последние две недели происходит "сглаживание" процессов распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе президиума координационного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:29
2020-11-23T16:29
2020-11-23T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_14c642b07d88fe567ca0f07a8b69beba.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Последние две недели происходит "сглаживание" процессов распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_eb9f2f88646c544e000f85f558d8de55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, общество