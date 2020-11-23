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Песков прокомментировал введение ограничений из-за COVID-19 в регионах
Песков прокомментировал введение ограничений из-за COVID-19 в регионах
Губернаторы принимают решения об ограничениях, связанных с COVID-19, исходя из ситуации в своем регионе, возможность введения локдауна на конкретной территории... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:34
2020-11-23T12:34
2020-11-23T12:34
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернаторы принимают решения об ограничениях, связанных с COVID-19, исходя из ситуации в своем регионе, возможность введения локдауна на конкретной территории зависит от числа коек и наличия резерва, количества медперсонала и заполняемости больниц, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все же зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов. Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках этих особых полномочий", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, почему другие регионы по примеру Бурятии не принимают решения о локдауне, хотя количество заболевших продолжает расти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество