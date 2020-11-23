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В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в школах
В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в школах
Массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:17
2020-11-23T12:17
2020-11-23T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Массовых у нас вспышек в школах заболеваний нет, целом ситуация контролируемая", - заявил Кравцов журналистам.Он отметил, что уже 12 регионов вернувшись к очному обучению после каникул, переход на дистанционное обучение - вынужденная мера.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей кравцов, общество