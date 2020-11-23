https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585878466.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в школах

В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в школах

Массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:17

2020-11-23T12:17

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распространение нового коронавируса

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коронавирусы

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Массовых вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Массовых у нас вспышек в школах заболеваний нет, целом ситуация контролируемая", - заявил Кравцов журналистам.Он отметил, что уже 12 регионов вернувшись к очному обучению после каникул, переход на дистанционное обучение - вынужденная мера.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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