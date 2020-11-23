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В России за сутки 16 002 пациента вылечились от коронавируса
В России за сутки 16 002 пациента вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 16002 человека после лечения COVID-19, за все время - 1 611 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:46
2020-11-23T10:46
2020-11-23T10:46
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16002 человека после лечения COVID-19, за все время - 1 611 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 002 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 611 445", - говорится в сообщении.В частности, 5064 человека выписаны в Москве, 1449 - в Санкт-Петербурге, 611 - в Саратовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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