https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585859952.html

В России за сутки 16 002 пациента вылечились от коронавируса

В России за сутки 16 002 пациента вылечились от коронавируса

За сутки в России выписаны 16002 человека после лечения COVID-19, за все время - 1 611 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:46

2020-11-23T10:46

2020-11-23T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16002 человека после лечения COVID-19, за все время - 1 611 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 002 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 611 445", - говорится в сообщении.В частности, 5064 человека выписаны в Москве, 1449 - в Санкт-Петербурге, 611 - в Саратовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

саратовская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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