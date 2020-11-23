https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585858971.html
В Москве выявили 6866 новых случая COVID-19
В Москве выявили 6866 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6866, Санкт-Петербурге - 2926, Подмосковье - 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:42
2020-11-23T10:42
2020-11-23T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6866, Санкт-Петербурге - 2926, Подмосковье - 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской АО - 31, Чукотском АО - 9 и Ненецком АО - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество