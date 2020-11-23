https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585858971.html

В Москве выявили 6866 новых случая COVID-19

В Москве выявили 6866 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6866, Санкт-Петербурге - 2926, Подмосковье - 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:42

2020-11-23T10:42

2020-11-23T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6866, Санкт-Петербурге - 2926, Подмосковье - 971, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской АО - 31, Чукотском АО - 9 и Ненецком АО - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585854892.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество