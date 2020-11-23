https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585858854.html

В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч за сутки — 25 173, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:42

2020-11-23T10:42

2020-11-23T11:27

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч за сутки — 25 173, сообщили в оперативном штабе.Накануне было 24 581, темп прироста держится на уровне 1,2 процента.Почти у четверти нет симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве (6866, днем ранее было 6575), Санкт-Петербурге (2926) и Подмосковье (971); меньше всего — в Еврейской автономной области (31), на Чукотке (девять) и в Ненецком автономной округе (пять).Умер 361 человек, выписались 16 тысяч. Общее число заразившихся достигло 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 57,9 миллиона инфицированных, умерли 1,4 миллиона. Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Италии, Аргентине и Колумбии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585860899.html

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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