https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585858736.html
В России за сутки 361 человек умер от COVID-19
В России за сутки 361 человек умер от COVID-19
За сутки в России подтверждена 361 смерть людей с COVID-19, за все время - 36 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:42
2020-11-23T10:42
2020-11-23T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581738749_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e1ae96f2cee19ec8fef36f7b900c6e6a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 361 смерть людей с COVID-19, за все время - 36 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве подтверждена 71 смерть, в Санкт-Петербурге и Подмосковье - по 20.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581738749_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_28006a354c0ec5c01655d468e65b68dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество