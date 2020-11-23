Названа лидирующая по смертности от COVID-19 в ЕС страна
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкМужчина в маске на опустевшей в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улице Праги
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Чехия оказалась страной с наивысшим уровнем смертности от COVID-19 среди государств ЕС, сообщает минздрав республики со ссылкой на информацию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Подсчет проводился по количеству смертей на 100 тысяч человек за последние 14 дней.
"Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения — 23,4", — собщил минздрав Чехии.
За прошедшие сутки в Чехии заразилось 3187 человек, что почти на одну тысячу меньше, чем в этот же день неделей ранее и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.
Третья волна в Европе
Ранее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны пандемии COVID-19 в европейских странах в начале будущего года.
Спецпосланник ВОЗ выразил мнение, что Европа смогла взять под контроль первую волну пандемии, но не сумела предотвратить вторую. Как считает Набарро, это произошло по причине недостаточной реакции европейских стран, которые не построили необходимую для борьбы с пандемией инфраструктуру за летние месяцы, несмотря на угрозу новой волны.
"Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — приводит слова спецпоссланника ВОЗ Badener Tagblatt.
По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, — ведь за него, констатировал Набарро, приходится платить высокую цену.
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