https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585833346.html

Названа лидирующая по смертности от COVID-19 в ЕС страна

Названа лидирующая по смертности от COVID-19 в ЕС страна

Чехия оказалась страной с наивысшим уровнем смертности от COVID-19 среди государств ЕС, сообщает минздрав республики со ссылкой на информацию Европейского... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:05

2020-11-23T03:05

2020-11-23T03:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дэвид набарро

воз

евросоюз

бельгия

чехия

европа

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Чехия оказалась страной с наивысшим уровнем смертности от COVID-19 среди государств ЕС, сообщает минздрав республики со ссылкой на информацию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Подсчет проводился по количеству смертей на 100 тысяч человек за последние 14 дней. Второе место заняла Бельгия с показателем 22,1, на третьем — Болгария — 17,2, четвертая — Польша — 14,3, замыкает пятерку Словения с показателем 14,0.За прошедшие сутки в Чехии заразилось 3187 человек, что почти на одну тысячу меньше, чем в этот же день неделей ранее и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.Третья волна в ЕвропеРанее специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны пандемии COVID-19 в европейских странах в начале будущего года.Спецпосланник ВОЗ выразил мнение, что Европа смогла взять под контроль первую волну пандемии, но не сумела предотвратить вторую. Как считает Набарро, это произошло по причине недостаточной реакции европейских стран, которые не построили необходимую для борьбы с пандемией инфраструктуру за летние месяцы, несмотря на угрозу новой волны.По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, — ведь за него, констатировал Набарро, приходится платить высокую цену.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585815954.html

https://ria.ru/20201117/letalnost-1584954763.html

бельгия

чехия

европа

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коронавирус covid-19, дэвид набарро, воз, евросоюз, бельгия, чехия, европа, в мире