https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585833014.html

WSJ: в Бруклине в рефрижераторах хранятся сотни тел умерших от COVID-19

WSJ: в Бруклине в рефрижераторах хранятся сотни тел умерших от COVID-19

Около 650 тел погибших во время весенней вспышки пандемии коронавируса в Нью-Йорке хранятся в передвижных моргах-рефрижераторах на набережной Бруклина, сообщает РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:46

2020-11-23T02:46

2020-11-23T09:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

нью-йорк (штат)

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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя – РИА Новости. Около 650 тел погибших во время весенней вспышки пандемии коронавируса в Нью-Йорке хранятся в передвижных моргах-рефрижераторах на набережной Бруклина, сообщает газета Wall Street Journal.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч. Чтобы помочь разгрузить больничные морги, в городе развернули рефрижераторы, куда складывали тела.По данным издания, ссылающегося на офис главного судмедэксперта Нью-Йорка, многие тела не предали земле, так как их родных не удалось пока разыскать, либо родственники не могут оплатить похороны."Около 650 тел хранятся в грузовиках во временном морге, который был создан в апреле на пирсе 39-й улицы в Сансет-парке (район Бруклин - ред.)", - говорится в публикации.Как изданию заявили в офисе главного судмедэксперта, им все еще не удается разыскать родственников около 230 умерших - в подобных случаях нередко погибший проживал отдельно от семьи, а данные о родных устарели, либо неверны. Когда с ближайшими родственниками удавалось связаться, в большинстве случаев тела не забирали по финансовым причинам, сообщили в офисе.Как рассказывал ранее РИА Новости совладелец одного из похоронных бюро Нью-Йорка Дмитрий Лисовецкий, эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб города: из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации приходилось ждать месяц.По его словам, похороны в Нью-Йорке являются весьма затратным делом. Место на Вашингтонском кладбище в центре Бруклина, как отмечал Лисовецкий, стоит 20 тысяч долларов, на кладбищах, расположенных в зоне досягаемости городского транспорта, стоимость места начинается от 8 тысяч долларов, а относительно дешевые места (5 тысяч долларов за место) есть на сегодня только в районе Лонг-Айленд.Кроме того, родным нужно платить за то, чтобы могилу вырыли. Стоимость этой услуги - от 1,5 тысячи до 2 тысяч долларов, а на некоторых кладбищах может доходить и до 2,5 тысячи долларов.По данным департамента здравоохранения Нью-Йорка, всего с начала пандемии от коронавируса в городе скончались 19 537 человек. Кроме того, вероятно 4669 человек также умерли от этой болезни или ее последствий, однако наличие COVID-19 не было подтверждено лабораторным анализом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585791612.html

https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585740650.html

нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

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коронавирус covid-19, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире