https://ria.ru/20201123/konkurs-1585902084.html
Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век"
Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век"
Стали известны победители XVI Всероссийского конкурса молодых журналистов "Вызов — XXI век", среди них — корреспонденты РИА Новости. Жюри отметило сразу... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:54
2020-11-23T13:54
2020-11-24T00:01
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
риа новости
новости агентства
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стали известны победители XVI Всероссийского конкурса молодых журналистов "Вызов — XXI век", среди них — корреспонденты РИА Новости. Жюри отметило сразу восьмерых сотрудников агентства.В номинации "Вызов — политика и экономика" за репортажи с военных объектов Крыма первого места был удостоен начальник отдела "Армия и силовые структуры" РИА Новости Андрей Станавов, а спецкор РИА Новости Алена Нефедова заняла первое место с серией интервью о правах человека. В номинации "Вызов — портрет современника" на первом месте оказалась корреспондент РИА Новости Мария Марикян за очерк "Дою коров, варю сыр".Спецкор РИА Новости Евгения Стогова получила диплом сразу в двух номинациях: "Вызов — политика и экономика" и "Вызов — портрет современника" за публикацию о фотографе РИА Новости Валерии Мельникове, а также за материал "Пандемия коронавируса дала развитие новым жанрам фотографии". Диплом в номинации "Вызов — политика и экономика" получила также корреспондент РИА Новости София Мельничук — за публикацию об отношениях между Россией, Китаем и США "Нелюбовный треугольник".В номинации "Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения" дипломом был отмечен спецкор РИА Новости Антон Скрипунов — за публикацию "Как "разводы по СМС" стали угрозой для российских женщин", а корреспондент РИА Новости Нелли Бондаренко получила диплом в номинации "Вызов — портрет современника" за серию интервью со звездами культуры и искусства.Всероссийский конкурс СМИ "Вызов — XXI век" проводится Роспечатью и Международным пресс-клубом. Он проходит среди молодых журналистов до 25 лет — работников СМИ, а также нештатных авторов. К участию принимались материалы, опубликованные в печати и интернете в августе 2019 — сентябре 2020 года."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), риа новости, новости агентства, общество
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стали известны победители XVI Всероссийского конкурса молодых журналистов "Вызов — XXI век", среди них — корреспонденты РИА Новости. Жюри отметило сразу восьмерых сотрудников агентства.
В номинации "Вызов — политика и экономика" за репортажи с военных объектов Крыма первого места был удостоен начальник отдела "Армия и силовые структуры" РИА Новости Андрей Станавов, а спецкор РИА Новости Алена Нефедова заняла первое место с серией интервью о правах человека. В номинации "Вызов — портрет современника" на первом месте оказалась корреспондент РИА Новости Мария Марикян за очерк "Дою коров, варю сыр".
Спецкор РИА Новости Евгения Стогова получила диплом сразу в двух номинациях: "Вызов — политика и экономика" и "Вызов — портрет современника" за публикацию о фотографе РИА Новости Валерии Мельникове, а также за материал "Пандемия коронавируса дала развитие новым жанрам фотографии". Диплом в номинации "Вызов — политика и экономика" получила также корреспондент РИА Новости София Мельничук — за публикацию об отношениях между Россией, Китаем и США "Нелюбовный треугольник".
В номинации "Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения" дипломом был отмечен спецкор РИА Новости Антон Скрипунов — за публикацию "Как "разводы по СМС" стали угрозой для российских женщин", а корреспондент РИА Новости Нелли Бондаренко получила диплом в номинации "Вызов — портрет современника" за серию интервью со звездами культуры и искусства.
Всероссийский конкурс СМИ "Вызов — XXI век" проводится Роспечатью и Международным пресс-клубом. Он проходит среди молодых журналистов до 25 лет — работников СМИ, а также нештатных авторов. К участию принимались материалы, опубликованные в печати и интернете в августе 2019 — сентябре 2020 года.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости
, РИА Новости Спорт
, РИА Новости Недвижимость
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, РИА Рейтинг
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, Социальный навигатор
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, Украина.ру
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. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4
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