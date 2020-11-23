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На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело
На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра Томска, ей вменяют сопротивление силовикам при проведении... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:31
2020-11-23T18:39
томское пиво
томская область
задержание мэра томска
иван кляйн
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра Томска, ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщается в понедельник в Telegram-канале адвокатов градоначальника."Отделом особо важных дел СК России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Томское пиво" Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), — говорится в сообщении.Адвокаты сообщают, что, по данным следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в региональном следственном управлении СК России.В свою очередь, следственное управление СК России по Томской области подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении "жительницы Томска" по факту оказанного сопротивления правоохранителям."По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости информацию СМИ о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму. Сведения о счетах проверяются.Мэра Томска Кляйна 13 ноября задержали прямо на рабочем месте и затем поместили в СИЗО: ему вменяется превышение полномочий. Виновным себя градоначальник не считает. По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого завода, но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. При этом, по данным СУ СК, Кляйн остается акционером "Томского пива".Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. Сейчас он отстранен от должности на время расследования.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/klyayn-1585132622.html
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томское пиво, томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия

На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело

13:31 23.11.2020 (обновлено: 18:39 23.11.2020)
 
© Фото : ОАО "Томское пиво"Галина Кляйн, генеральный директор ОАО "Томское пиво"
Галина Кляйн, генеральный директор ОАО Томское пиво - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : ОАО "Томское пиво"
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра Томска, ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщается в понедельник в Telegram-канале адвокатов градоначальника.
"Отделом особо важных дел СК России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Томское пиво" Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), — говорится в сообщении.
Адвокаты сообщают, что, по данным следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в региональном следственном управлении СК России.
В свою очередь, следственное управление СК России по Томской области подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении "жительницы Томска" по факту оказанного сопротивления правоохранителям.
"По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 11:27
СК прокомментировал данные о задержании жены мэра Томска
Ранее источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости информацию СМИ о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму. Сведения о счетах проверяются.
Мэра Томска Кляйна 13 ноября задержали прямо на рабочем месте и затем поместили в СИЗО: ему вменяется превышение полномочий. Виновным себя градоначальник не считает. По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого завода, но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. При этом, по данным СУ СК, Кляйн остается акционером "Томского пива".
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. Сейчас он отстранен от должности на время расследования.
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Томское пивоТомская областьЗадержание мэра ТомскаИван КляйнТомскПроисшествия
 
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