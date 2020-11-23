https://ria.ru/20201123/klyayn-1585898011.html

На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело

На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра Томска, ей вменяют сопротивление силовикам при проведении... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:31

2020-11-23T13:31

2020-11-23T18:39

томское пиво

томская область

задержание мэра томска

иван кляйн

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн — жены арестованного мэра Томска, ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщается в понедельник в Telegram-канале адвокатов градоначальника."Отделом особо важных дел СК России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Томское пиво" Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), — говорится в сообщении.Адвокаты сообщают, что, по данным следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в региональном следственном управлении СК России.В свою очередь, следственное управление СК России по Томской области подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении "жительницы Томска" по факту оказанного сопротивления правоохранителям."По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости информацию СМИ о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму. Сведения о счетах проверяются.Мэра Томска Кляйна 13 ноября задержали прямо на рабочем месте и затем поместили в СИЗО: ему вменяется превышение полномочий. Виновным себя градоначальник не считает. По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого завода, но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. При этом, по данным СУ СК, Кляйн остается акционером "Томского пива".Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. Сейчас он отстранен от должности на время расследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/klyayn-1585132622.html

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томская область

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томское пиво, томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия