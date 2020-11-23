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В Китае цветок научился прятаться от сборщиков трав
В Китае цветок научился прятаться от сборщиков трав
В Китае цветок фритиллярия (Fritillaria delavayi) научился прятаться от людей среди камней, сообщает The Guardian. РИА Новости, 23.11.2020
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Китае цветок фритиллярия (Fritillaria delavayi) научился прятаться от людей среди камней, сообщает The Guardian. Ученые обнаружили, что в районах, где часто собирают лекарственные травы, листья этого цветка стали такого же цвета, как камни, на которых он растет. Fritillaria delavayi эволюционировала и стала выглядеть так, что ее сложно заметить.“Мы думали, что изменения фритиллярии вызваны травоядными животными, но не нашли их, — сказал доктор Ян Ню из Института ботаники Куньмина (Китай). — Потом мы поняли, что причиной могут быть люди.”Исследователи предположили, что сборщики трав стимулируют эволюцию фритиллярии в новые цветовые формы, потому что лучше замаскированные растения имеют более высокие шансы на выживание.Fritillaria delavayi — это многолетнее травянистое растение, которое цветет после пятого года жизни. Его луковица используется в традиционной китайской медицине уже более двух тысяч лет, но высокие цены в последние годы привели к увеличению сбора урожая.
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туризм, новости - туризм, китай

В Китае цветок научился прятаться от сборщиков трав

00:01 23.11.2020 (обновлено: 00:16 23.11.2020)
 
CC0 / DHochmayr / Фритиллярия (Рябчик)
Фритиллярия (Рябчик) - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC0 / DHochmayr /
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Китае цветок фритиллярия (Fritillaria delavayi) научился прятаться от людей среди камней, сообщает The Guardian.
Ученые обнаружили, что в районах, где часто собирают лекарственные травы, листья этого цветка стали такого же цвета, как камни, на которых он растет. Fritillaria delavayi эволюционировала и стала выглядеть так, что ее сложно заметить.
“Мы думали, что изменения фритиллярии вызваны травоядными животными, но не нашли их, — сказал доктор Ян Ню из Института ботаники Куньмина (Китай). — Потом мы поняли, что причиной могут быть люди.”
Исследователи предположили, что сборщики трав стимулируют эволюцию фритиллярии в новые цветовые формы, потому что лучше замаскированные растения имеют более высокие шансы на выживание.
Fritillaria delavayi — это многолетнее травянистое растение, которое цветет после пятого года жизни. Его луковица используется в традиционной китайской медицине уже более двух тысяч лет, но высокие цены в последние годы привели к увеличению сбора урожая.
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