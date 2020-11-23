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Экс-руководителей дагестанской колонии обвинили в крупном хищении
Экс-руководителей дагестанской колонии обвинили в крупном хищении
Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей исправительной колонии №2 УФСИН России по... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:19
2020-11-23T18:19
республика дагестан
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей исправительной колонии №2 УФСИН России по Дагестану, главного бухгалтера учреждения, заместителя начальника учреждения и руководителя подрядной организации ООО "МММ", сообщили в пресс-службе надзорного органа."Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2017 году начальник исправительной колонии №2 и заместитель начальника УФСИН по Дагестану совместно с руководителем ООО "МММ" совершили хищение свыше 11,6 миллиона рублей, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ при проведении капитального ремонта системы вентиляции здания больницы при исправительном учреждении", — говорится в сообщении.Отмечается, что в 2016 и 2018 годах начальники колонии в сговоре с главным бухгалтером учреждения похитили предназначенные для выплаты премий работникам колонии 4,9 миллиона и 2,9 миллиона рублей соответственно.Ведомство заявляет, что удалось частично возместить ущерб на сумму 4 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
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республика дагестан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), махачкала, происшествия

Экс-руководителей дагестанской колонии обвинили в крупном хищении

18:19 23.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя – РИА Новости. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей исправительной колонии №2 УФСИН России по Дагестану, главного бухгалтера учреждения, заместителя начальника учреждения и руководителя подрядной организации ООО "МММ", сообщили в пресс-службе надзорного органа.
"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2017 году начальник исправительной колонии №2 и заместитель начальника УФСИН по Дагестану совместно с руководителем ООО "МММ" совершили хищение свыше 11,6 миллиона рублей, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ при проведении капитального ремонта системы вентиляции здания больницы при исправительном учреждении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2016 и 2018 годах начальники колонии в сговоре с главным бухгалтером учреждения похитили предназначенные для выплаты премий работникам колонии 4,9 миллиона и 2,9 миллиона рублей соответственно.
Ведомство заявляет, что удалось частично возместить ущерб на сумму 4 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
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Республика ДагестанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МахачкалаПроисшествия
 
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