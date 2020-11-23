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АПЛ "Казань" успешно выполнила ракетную стрельбу в Белом море
АПЛ "Казань" успешно выполнила ракетную стрельбу в Белом море
Головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" в понедельник успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:45
2020-11-23T20:45
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" в понедельник успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, находящейся в тысяче километров от точки пуска, сообщила пресс-служба флота.Как отметили на флоте, охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. На завершающий этап государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" вышел в субботу, 21 ноября, со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России.
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россия, безопасность

АПЛ "Казань" успешно выполнила ракетную стрельбу в Белом море

20:45 23.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" в понедельник успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, находящейся в тысяче километров от точки пуска, сообщила пресс-служба флота.

"Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне "Чижа" в Архангельской области на расстоянии свыше тысячи километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", - говорится в сообщении.

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Как отметили на флоте, охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. На завершающий этап государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" вышел в субботу, 21 ноября, со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.

"В морских полигонах боевой подготовки крейсер отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля. За время выхода в море экипаж проведет ряд испытаний корабельных систем и агрегатов, а также комплексов корабельного вооружения", - пояснили на флоте.

После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России.
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