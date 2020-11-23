https://ria.ru/20201123/kazan-1585988828.html

АПЛ "Казань" успешно выполнила ракетную стрельбу в Белом море

АПЛ "Казань" успешно выполнила ракетную стрельбу в Белом море

Головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" в понедельник успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:45

2020-11-23T20:45

2020-11-23T20:45

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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" в понедельник успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, находящейся в тысяче километров от точки пуска, сообщила пресс-служба флота.Как отметили на флоте, охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. На завершающий этап государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" вышел в субботу, 21 ноября, со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России.

https://ria.ru/20201114/pantsir-1584620096.html

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