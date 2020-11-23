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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585977230.html
Спикер нацсобрания Армении поблагодарил Путина за инициативу по Карабаху
Спикер нацсобрания Армении поблагодарил Путина за инициативу по Карабаху
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который высказал слова... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:10
2020-11-23T19:10
ситуация в нагорном карабахе
арарат мирзоян
россия
нагорный карабах
вячеслав володин
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который высказал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Госдумы.Уточняется, что "23 ноября состоялся телефонный разговор председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном"."Вячеслав Володин поздравил армянского коллегу с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. В ходе разговора Арарат Мирзоян высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
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арарат мирзоян, россия, нагорный карабах, вячеслав володин, владимир путин, армения, в мире

Спикер нацсобрания Армении поблагодарил Путина за инициативу по Карабаху

19:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который высказал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Госдумы.
Уточняется, что "23 ноября состоялся телефонный разговор председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном".
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"Вячеслав Володин поздравил армянского коллегу с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. В ходе разговора Арарат Мирзоян высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.
На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАрарат МирзоянРоссияНагорный КарабахВячеслав ВолодинВладимир ПутинАрменияВ мире
 
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