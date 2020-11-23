Спикер нацсобрания Армении поблагодарил Путина за инициативу по Карабаху
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который высказал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Госдумы.
Уточняется, что "23 ноября состоялся телефонный разговор председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном".
"Вячеслав Володин поздравил армянского коллегу с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. В ходе разговора Арарат Мирзоян высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.
На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.