https://ria.ru/20201123/karabakh-1585977230.html

Спикер нацсобрания Армении поблагодарил Путина за инициативу по Карабаху

Спикер нацсобрания Армении поблагодарил Путина за инициативу по Карабаху

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который высказал слова... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:10

2020-11-23T19:10

2020-11-23T19:10

ситуация в нагорном карабахе

арарат мирзоян

россия

нагорный карабах

вячеслав володин

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который высказал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Госдумы.Уточняется, что "23 ноября состоялся телефонный разговор председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном"."Вячеслав Володин поздравил армянского коллегу с днём рождения и пожелал ему скорейшего выздоровления. В ходе разговора Арарат Мирзоян высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за инициативу по прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584789328.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

нагорный карабах

армения

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арарат мирзоян, россия, нагорный карабах, вячеслав володин, владимир путин, армения, в мире