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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585924450.html
В Минобороны оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
В Минобороны оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:35
2020-11-23T15:35
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач Российским контингентом миротворческих сил. В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.
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нагорный карабах
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игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

В Минобороны оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

15:35 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе
Разрушенные здания в населенном пункте Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач Российским контингентом миротворческих сил. В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
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