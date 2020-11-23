https://ria.ru/20201123/karabakh-1585924450.html
В Минобороны оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
В Минобороны оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:35
2020-11-23T15:35
2020-11-23T15:35
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."На территории Нагорного Карабаха продолжается выполнение задач Российским контингентом миротворческих сил. В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал он.
https://ria.ru/20201122/posrednik-1585772355.html
нагорный карабах
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игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире