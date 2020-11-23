https://ria.ru/20201123/kanal-1585886036.html

Российские регионы получили новый канал выхода на китайский рынок

Российские регионы получили новый канал выхода на китайский рынок

Российские регионы получили новый канал выхода на рынок Китая. Площадка для этого предоставлена Российской торговой компанией (РТК) в Китае, созданной совместно РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:27

2020-11-23T13:27

2020-11-23T13:27

россия-китай: главное

российский экспортный центр

китай

пермский край

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МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Российские регионы получили новый канал выхода на рынок Китая. Площадка для этого предоставлена Российской торговой компанией (РТК) в Китае, созданной совместно Внешэкономбанком и Российским экспортным центром.РТК в понедельник подписала первый договор по продвижению продукции российского региона в КНР.Первым соглашение с РТК заключил Пермский край. Губернатор региона Дмитрий Манохин сообщил, что сегодня КНР является вторым по величине торговым партнером края. "Потенциал развития торговли с КНР большой. Мы будем искать в Китае рынки сбыта для пищевых продуктов, продукции машиностроения, обработанной и необработанной древесины, продуктов нефтегазохимии", - отметил губернатор.Председатель совета директоров РТК Артем Шаров сообщил, что до конца года будут подписаны еще несколько соглашений по продвижению продукции различных регионов России на китайском рынке. "В первый контур регионального периметра войдут 10 регионов, - отметил он. – Это регионы с наиболее конкурентоспособными товарами и услугами, а главное – с перспективами дальнейшего роста поставок". "Объем поддержанного экспорта составит 3 миллиарда долларов в ближайшие два года", - спрогнозировал Шаров.Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина, комментируя новую площадку выхода российских регионов на рынок КНР, отметила: "Китайский рынок для нас сложный, но перспективный. Мы понимаем, насколько это высококонкурентная среда, и стараемся создать максимально современные каналы для выхода российской продукции на китайский рынок".

https://ria.ru/20201121/torgovlya-1585649634.html

китай

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр, китай, пермский край