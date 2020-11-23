https://ria.ru/20201123/kalyan-1585874226.html

Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:06

2020-11-23T12:06

2020-11-23T13:32

онкология

андрей каприн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113477/99/1134779945_0:136:3228:1952_1400x0_80_0_0_06e6470e182984f1b49c5fd7c80d45e8.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез.Он напомнил, что все инородные вещества вредят легким.Врач также рассказал, что сейчас ученые изучают влияние электронных сигарет на легкие. И вскоре, по его словам, мы можем узнать о неожиданных выводах специалистов.Ранее Капин отметил, что курение, злоупотребление алкоголем, а также употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни могут повлиять на развитие рака легких. В список факторов, влияющих на развитие онкологических заболеваний, врач включил состояние окружающей среды и экологическую обстановку.

https://ria.ru/20201117/rak-1585010866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, андрей каприн, общество