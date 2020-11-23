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Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов
Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов
Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:06
2020-11-23T13:32
онкология
андрей каприн
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез.Он напомнил, что все инородные вещества вредят легким.Врач также рассказал, что сейчас ученые изучают влияние электронных сигарет на легкие. И вскоре, по его словам, мы можем узнать о неожиданных выводах специалистов.Ранее Капин отметил, что курение, злоупотребление алкоголем, а также употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни могут повлиять на развитие рака легких. В список факторов, влияющих на развитие онкологических заболеваний, врач включил состояние окружающей среды и экологическую обстановку.
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онкология, андрей каприн, общество

Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

12:06 23.11.2020 (обновлено: 13:32 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез.
Он напомнил, что все инородные вещества вредят легким.
"Конечно, это нефизиологично, когда дым попадает в легкое. В некоторых странах мира очень большие вопросы — это кальяны. Там есть туберкулезная инфекция. Теплая слюна все равно в трубке остается, и это прекрасный бульон для туберкулезной палочки", — пояснил Каприн.
Врач также рассказал, что сейчас ученые изучают влияние электронных сигарет на легкие. И вскоре, по его словам, мы можем узнать о неожиданных выводах специалистов.
Ранее Капин отметил, что курение, злоупотребление алкоголем, а также употребление красного мяса и малоподвижный образ жизни могут повлиять на развитие рака легких. В список факторов, влияющих на развитие онкологических заболеваний, врач включил состояние окружающей среды и экологическую обстановку.
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