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https://ria.ru/20201123/kakha-1585866158.html
"Непосредственно Каха" снова возглавил российский прокат в выходные
"Непосредственно Каха" снова возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Непосредственно Каха" уже вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. По предварительным данным сайта kinobusiness.com, он собрал 92 миллиона... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:15
2020-11-23T14:15
культура
сара полсон
кино и сериалы
новости культуры
морган фримен
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Фильм "Непосредственно Каха" уже вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. По предварительным данным сайта kinobusiness.com, он собрал 92 миллиона рублей в период с 19 по 22 ноября, что существенно ниже его заработка за предыдущие выходные – 230 миллионов.Комедия Виктора Шамирова идет в кино в 12 ноября. В ней главные герои, два друга, влюбляются в одну девушку и пытаются завоевать ее сердце. В ролях: Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.На втором месте американская криминальная комедия "Афера по-голливудски" (перезапуск одноименной картины 1982 года) о режиссере и продюсере, который сильно задолжал мафиози и пытается решить свои финансовые проблемы. В ролях: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фримен, Эмиль Хирш и Зак Брафф и другие актеры.На третью строчку поднялся американский триллер "Взаперти" Аниш Чаганти, который собрал за прошедшие выходные 18,8 млн рублей. Чересчур заботливая мать-одиночка растит свою дочь Хлою, прикованную к инвалидному креслу и вынужденную принимать таблетки, в полной изоляции. Но однажды девочка начинает подозревать, что вокруг происходит что-то неладное. В ролях: Сара Полсон, Кира Аллен, Онали Эймс, Картер Хейнц и другие актеры.
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сара полсон, кино и сериалы, новости культуры, морган фримен

"Непосредственно Каха" снова возглавил российский прокат в выходные

14:15 23.11.2020
 
© Фильмы навсегда / START Studio (2020) Кадр из фильма "Непосредственно Каха!"
Кадр из фильма Непосредственно Каха! - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фильмы навсегда / START Studio (2020)
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Фильм "Непосредственно Каха" уже вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. По предварительным данным сайта kinobusiness.com, он собрал 92 миллиона рублей в период с 19 по 22 ноября, что существенно ниже его заработка за предыдущие выходные – 230 миллионов.
Комедия Виктора Шамирова идет в кино в 12 ноября. В ней главные герои, два друга, влюбляются в одну девушку и пытаются завоевать ее сердце. В ролях: Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.
На втором месте американская криминальная комедия "Афера по-голливудски" (перезапуск одноименной картины 1982 года) о режиссере и продюсере, который сильно задолжал мафиози и пытается решить свои финансовые проблемы. В ролях: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фримен, Эмиль Хирш и Зак Брафф и другие актеры.
На третью строчку поднялся американский триллер "Взаперти" Аниш Чаганти, который собрал за прошедшие выходные 18,8 млн рублей. Чересчур заботливая мать-одиночка растит свою дочь Хлою, прикованную к инвалидному креслу и вынужденную принимать таблетки, в полной изоляции. Но однажды девочка начинает подозревать, что вокруг происходит что-то неладное. В ролях: Сара Полсон, Кира Аллен, Онали Эймс, Картер Хейнц и другие актеры.
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КультураСара ПолсонКино и сериалыНовости культурыМорган Фримен
 
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