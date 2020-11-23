https://ria.ru/20201123/kakha-1585866158.html

"Непосредственно Каха" снова возглавил российский прокат в выходные

"Непосредственно Каха" снова возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Непосредственно Каха" уже вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. По предварительным данным сайта kinobusiness.com, он собрал 92 миллиона... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:15

2020-11-23T14:15

2020-11-23T14:15

культура

сара полсон

кино и сериалы

новости культуры

морган фримен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584797364_0:46:1200:721_1400x0_80_0_0_7216d249966a6b8cea3d57198d2a7ff5.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Фильм "Непосредственно Каха" уже вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. По предварительным данным сайта kinobusiness.com, он собрал 92 миллиона рублей в период с 19 по 22 ноября, что существенно ниже его заработка за предыдущие выходные – 230 миллионов.Комедия Виктора Шамирова идет в кино в 12 ноября. В ней главные герои, два друга, влюбляются в одну девушку и пытаются завоевать ее сердце. В ролях: Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.На втором месте американская криминальная комедия "Афера по-голливудски" (перезапуск одноименной картины 1982 года) о режиссере и продюсере, который сильно задолжал мафиози и пытается решить свои финансовые проблемы. В ролях: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фримен, Эмиль Хирш и Зак Брафф и другие актеры.На третью строчку поднялся американский триллер "Взаперти" Аниш Чаганти, который собрал за прошедшие выходные 18,8 млн рублей. Чересчур заботливая мать-одиночка растит свою дочь Хлою, прикованную к инвалидному креслу и вынужденную принимать таблетки, в полной изоляции. Но однажды девочка начинает подозревать, что вокруг происходит что-то неладное. В ролях: Сара Полсон, Кира Аллен, Онали Эймс, Картер Хейнц и другие актеры.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сара полсон, кино и сериалы, новости культуры, морган фримен