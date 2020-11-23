https://ria.ru/20201123/irak-1585903340.html
В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*
В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*
Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:05
2020-11-23T14:05
2020-11-23T14:05
исламское государство
аль-каида
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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на заявление официального представителя ВС страны Яхьи Расула.Согласно заявлению, террорист, известный под псевдонимом Абу Наба, прибыл в Багдад с целью проведения организационной встречи с боевиками ИГ* в пригороде столицы. В аэропорту он был задержан сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом Ирака, которое долгое время отслеживало его перемещения.Абу Наба, считающийся главным административным координатором ИГ*, был известен органам безопасности Ирака с 2003 года. С этого времени он состоял в нескольких радикальных группировках, начиная с "Аль-Каиды"* и заканчивая ИГ*.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России
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исламское государство, аль-каида, багдад (город), ирак, в мире
КАИР, 23 ноя - РИА Новости.
Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада
одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство
"*, сообщает телеканал "ас-Сумария
" со ссылкой на заявление официального представителя ВС страны Яхьи Расула.
Согласно заявлению, террорист, известный под псевдонимом Абу Наба, прибыл в Багдад с целью проведения организационной встречи с боевиками ИГ* в пригороде столицы. В аэропорту он был задержан сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом Ирака, которое долгое время отслеживало его перемещения.
Абу Наба, считающийся главным административным координатором ИГ*, был известен органам безопасности Ирака
с 2003 года. С этого времени он состоял в нескольких радикальных группировках, начиная с "Аль-Каиды"* и заканчивая ИГ*.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России