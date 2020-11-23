Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/irak-1585903340.html
В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*
В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*
Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:05
2020-11-23T14:05
исламское государство
аль-каида
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/103876/83/1038768327_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_4cbeb957d8f5e297b9e744a8fd6db69e.jpg
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на заявление официального представителя ВС страны Яхьи Расула.Согласно заявлению, террорист, известный под псевдонимом Абу Наба, прибыл в Багдад с целью проведения организационной встречи с боевиками ИГ* в пригороде столицы. В аэропорту он был задержан сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом Ирака, которое долгое время отслеживало его перемещения.Абу Наба, считающийся главным административным координатором ИГ*, был известен органам безопасности Ирака с 2003 года. С этого времени он состоял в нескольких радикальных группировках, начиная с "Аль-Каиды"* и заканчивая ИГ*.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201122/vyvod-1585780051.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/103876/83/1038768327_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_e07cae9c433409c25d5b22112b77644f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, аль-каида, багдад (город), ирак, в мире

В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*

14:05 23.11.2020
 
© AP PhotoИракские силы безопасности во время обсуждения боевого плана города Эр-Рамади. Архивное фото
Иракские силы безопасности во время обсуждения боевого плана города Эр-Рамади. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на заявление официального представителя ВС страны Яхьи Расула.
Согласно заявлению, террорист, известный под псевдонимом Абу Наба, прибыл в Багдад с целью проведения организационной встречи с боевиками ИГ* в пригороде столицы. В аэропорту он был задержан сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом Ирака, которое долгое время отслеживало его перемещения.
Абу Наба, считающийся главным административным координатором ИГ*, был известен органам безопасности Ирака с 2003 года. С этого времени он состоял в нескольких радикальных группировках, начиная с "Аль-Каиды"* и заканчивая ИГ*.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 15:15
Глава МИД Франции выступил против вывода американских войск из Ирака
 
Исламское государствоАль-КаидаБагдад (город)ИракВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
Лента новостейМолния