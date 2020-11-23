https://ria.ru/20201123/irak-1585903340.html

В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*

В Ираке задержали одного из главных координаторов ИГ*

Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:05

2020-11-23T14:05

2020-11-23T14:05

исламское государство

аль-каида

багдад (город)

ирак

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/103876/83/1038768327_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_4cbeb957d8f5e297b9e744a8fd6db69e.jpg

КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Иракские силовики задержали в международном аэропорту Багдада одного из главных координаторов террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на заявление официального представителя ВС страны Яхьи Расула.Согласно заявлению, террорист, известный под псевдонимом Абу Наба, прибыл в Багдад с целью проведения организационной встречи с боевиками ИГ* в пригороде столицы. В аэропорту он был задержан сотрудниками Управления по борьбе с терроризмом Ирака, которое долгое время отслеживало его перемещения.Абу Наба, считающийся главным административным координатором ИГ*, был известен органам безопасности Ирака с 2003 года. С этого времени он состоял в нескольких радикальных группировках, начиная с "Аль-Каиды"* и заканчивая ИГ*.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201122/vyvod-1585780051.html

багдад (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, аль-каида, багдад (город), ирак, в мире