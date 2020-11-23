https://ria.ru/20201123/iphone-1585930224.html
В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги
В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги
Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:10
2020-11-23T16:10
2020-11-23T16:10
apple iphone
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их возвращение, угрожая проверочными мероприятиями, экс-правоохранители осуждены на длительные сроки лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.В сообщении говорится, что в апреле 2017 года два оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе 38 и 37 лет в ходе проверки у предпринимателя в бутике по продаже мобильных телефонов, изъяли мобильные телефоны марки iPhone на общую сумму 447 тысяч рублей, якобы в связи с тем, что они могут быть краденными. При этом прокуратура Башкирии сообщает, что было изъято 25 телефонов.Отмечается, что за два года полицейские получили от коммерсанта взятку в общей сумме более 380 тысяч рублей, а также оставили себе 8 незаконно изъятых мобильных телефонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей.Ведомство информирует, что правоохранители были задержаны с поличным следователями СКР совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики. Свою вину не признали, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
https://ria.ru/20201113/iphone--1584483967.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, уфа, происшествия
УФА, 23 ноя – РИА Новости.
Два бывших полицейских в Уфе
изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone
для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их возвращение, угрожая проверочными мероприятиями, экс-правоохранители осуждены на длительные сроки лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В сообщении говорится, что в апреле 2017 года два оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе 38 и 37 лет в ходе проверки у предпринимателя в бутике по продаже мобильных телефонов, изъяли мобильные телефоны марки iPhone на общую сумму 447 тысяч рублей, якобы в связи с тем, что они могут быть краденными. При этом прокуратура Башкирии сообщает, что было изъято 25 телефонов.
"После этого злоумышленники сообщили бизнесмену, что за возврат изъятых мобильных телефонов, а также за последующее непроведение в отношении него проверочных мероприятий ему необходимо передавать им по 15 тысяч рублей ежемесячно. Предприниматель передавал им деньги на протяжении двух лет. Впоследствии, желая изобличить злоумышленников, он обратился в СК", - сообщает башкирский следком.
Отмечается, что за два года полицейские получили от коммерсанта взятку в общей сумме более 380 тысяч рублей, а также оставили себе 8 незаконно изъятых мобильных телефонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей.
Ведомство информирует, что правоохранители были задержаны с поличным следователями СКР совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики. Свою вину не признали, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
"Суд приговорил 38-летнего бывшего полицейского к 9 годам лишения свободы, а его сообщника – к 8 годам 6 месяцам. Оба подсудимых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, также им запрещено занимать должности в системе органов внутренних дел в течение 8 лет", - сообщает СУСК России по Башкирии.