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В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги
В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги
Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:10
2020-11-23T16:10
apple iphone
уфа
происшествия
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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их возвращение, угрожая проверочными мероприятиями, экс-правоохранители осуждены на длительные сроки лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.В сообщении говорится, что в апреле 2017 года два оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе 38 и 37 лет в ходе проверки у предпринимателя в бутике по продаже мобильных телефонов, изъяли мобильные телефоны марки iPhone на общую сумму 447 тысяч рублей, якобы в связи с тем, что они могут быть краденными. При этом прокуратура Башкирии сообщает, что было изъято 25 телефонов.Отмечается, что за два года полицейские получили от коммерсанта взятку в общей сумме более 380 тысяч рублей, а также оставили себе 8 незаконно изъятых мобильных телефонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей.Ведомство информирует, что правоохранители были задержаны с поличным следователями СКР совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики. Свою вину не признали, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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apple iphone, уфа, происшествия

В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги

16:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их возвращение, угрожая проверочными мероприятиями, экс-правоохранители осуждены на длительные сроки лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В сообщении говорится, что в апреле 2017 года два оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе 38 и 37 лет в ходе проверки у предпринимателя в бутике по продаже мобильных телефонов, изъяли мобильные телефоны марки iPhone на общую сумму 447 тысяч рублей, якобы в связи с тем, что они могут быть краденными. При этом прокуратура Башкирии сообщает, что было изъято 25 телефонов.
"После этого злоумышленники сообщили бизнесмену, что за возврат изъятых мобильных телефонов, а также за последующее непроведение в отношении него проверочных мероприятий ему необходимо передавать им по 15 тысяч рублей ежемесячно. Предприниматель передавал им деньги на протяжении двух лет. Впоследствии, желая изобличить злоумышленников, он обратился в СК", - сообщает башкирский следком.
Отмечается, что за два года полицейские получили от коммерсанта взятку в общей сумме более 380 тысяч рублей, а также оставили себе 8 незаконно изъятых мобильных телефонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей.
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Ведомство информирует, что правоохранители были задержаны с поличным следователями СКР совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики. Свою вину не признали, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
"Суд приговорил 38-летнего бывшего полицейского к 9 годам лишения свободы, а его сообщника – к 8 годам 6 месяцам. Оба подсудимых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, также им запрещено занимать должности в системе органов внутренних дел в течение 8 лет", - сообщает СУСК России по Башкирии.
 
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