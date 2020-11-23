https://ria.ru/20201123/iphone-1585930224.html

В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги

В Уфе полиция изъяла у бизнесмена 25 iPhone и вымогала за них деньги

Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:10

2020-11-23T16:10

2020-11-23T16:10

apple iphone

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

УФА, 23 ноя – РИА Новости. Два бывших полицейских в Уфе изъяли у бизнесмена 25 телефонов марки iPhone для проверки, не краденые ли они, и два года вымогали у него деньги за их возвращение, угрожая проверочными мероприятиями, экс-правоохранители осуждены на длительные сроки лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.В сообщении говорится, что в апреле 2017 года два оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе 38 и 37 лет в ходе проверки у предпринимателя в бутике по продаже мобильных телефонов, изъяли мобильные телефоны марки iPhone на общую сумму 447 тысяч рублей, якобы в связи с тем, что они могут быть краденными. При этом прокуратура Башкирии сообщает, что было изъято 25 телефонов.Отмечается, что за два года полицейские получили от коммерсанта взятку в общей сумме более 380 тысяч рублей, а также оставили себе 8 незаконно изъятых мобильных телефонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей.Ведомство информирует, что правоохранители были задержаны с поличным следователями СКР совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики. Свою вину не признали, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20201113/iphone--1584483967.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, уфа, происшествия