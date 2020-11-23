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Депутат предложил бесплатно давать инвалидам второе высшее образование
Депутат предложил бесплатно давать инвалидам второе высшее образование
Депутат ГД, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять инвалидам право на бесплатное второе высшее образование,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:54
2020-11-23T15:54
россия
михаил терентьев
госдума рф
всероссийское общество инвалидов
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат ГД, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять инвалидам право на бесплатное второе высшее образование, если человек получил инвалидность после получения первого.Терентьев добавил, что такая мера позволила бы решить проблему переобучения инвалидов и предоставления им рабочих мест "низкой квалификации". Он заметил, что вопросы образования являются ключевыми на рынке труда и что работодатели должны видеть в человеке "прежде всего профессионала".
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россия, михаил терентьев, госдума рф, всероссийское общество инвалидов, общество

Депутат предложил бесплатно давать инвалидам второе высшее образование

15:54 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Терентьев выступает на церемонии вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. 12 декабря 2018
Михаил Терентьев выступает на церемонии вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. 12 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат ГД, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять инвалидам право на бесплатное второе высшее образование, если человек получил инвалидность после получения первого.

"Считаю, что в государственной политике нужно сосредоточиться больше на профобучении инвалидов и подумать на счет того, что если человек после получения высшего образования получает инвалидность, то он должен иметь право получения второго высшего образования бесплатно", - сообщил Терентьев в ходе пленарного онлайн-заседания VI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

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Терентьев добавил, что такая мера позволила бы решить проблему переобучения инвалидов и предоставления им рабочих мест "низкой квалификации". Он заметил, что вопросы образования являются ключевыми на рынке труда и что работодатели должны видеть в человеке "прежде всего профессионала".
 
РоссияМихаил ТерентьевГосдума РФВсероссийское общество инвалидовОбщество
 
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