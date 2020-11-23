Депутат предложил бесплатно давать инвалидам второе высшее образование

"Считаю, что в государственной политике нужно сосредоточиться больше на профобучении инвалидов и подумать на счет того, что если человек после получения высшего образования получает инвалидность, то он должен иметь право получения второго высшего образования бесплатно", - сообщил Терентьев в ходе пленарного онлайн-заседания VI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".