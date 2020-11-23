Депутат предложил бесплатно давать инвалидам второе высшее образование
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Терентьев выступает на церемонии вручения Государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. 12 декабря 2018
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат ГД, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставлять инвалидам право на бесплатное второе высшее образование, если человек получил инвалидность после получения первого.
"Считаю, что в государственной политике нужно сосредоточиться больше на профобучении инвалидов и подумать на счет того, что если человек после получения высшего образования получает инвалидность, то он должен иметь право получения второго высшего образования бесплатно", - сообщил Терентьев в ходе пленарного онлайн-заседания VI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
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Терентьев добавил, что такая мера позволила бы решить проблему переобучения инвалидов и предоставления им рабочих мест "низкой квалификации". Он заметил, что вопросы образования являются ключевыми на рынке труда и что работодатели должны видеть в человеке "прежде всего профессионала".