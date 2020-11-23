https://ria.ru/20201123/instituty-1585835861.html

РБК сообщил о планах ликвидировать восемь институтов развития в России

РБК сообщил о планах ликвидировать восемь институтов развития в России

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь станут управляться госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщает РБК со... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T04:35

2020-11-23T04:35

2020-11-23T06:45

российский экспортный центр (рэц)

арчк

алексей чекунков

фонд развития моногородов

дальний восток

арктика

роснано

правительство рф

анатолий чубайс

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, по которой восемь станут управляться госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщает РБК со ссылкой на близкие к кабинету министров источники и собеседника в одной из попадающих под изменения организации."Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России", — заявил один из источников медиахолдинга.По информации собеседника, близкого к правительству, под управление ВЭБ.РФ передадут восемь институтов развития: Корпорацию "МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд "Сколково", а также "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.Помимо этого, отмечается, что в рамках реформы обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Финального решения по этому вопросу еще нет, но ему могут предложить новую должность, утверждает один из источников.Также ВЭБ, по данным медиахолднинга, получит некоторую часть функций институтов развития, попадающих под ликвидацию. Предполагается, что госкорпорацию не будут наделять полномочиями, которые перейдут к профильным органам власти. Уточняется, ликвидации, в частности, подлежат три дальневосточных института развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Их функции переходят к ВЭБ.РФ, кроме госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток."Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится", — приводит РБК слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Министр добавил, что, вероятно, несколько юридических лиц объединят в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся административных и накладных расходовТакже Чекунков отметил, что основным финансовым институтом развития Дальнего Востока в действительности станет ВЭБ.РФ, ресурсы которого значительно превышают те, которые были на балансе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). По утверждению чиновника, управленческие практики этого фонда применят для консолидации его, Корпорации развития Дальнего Востока, АРЧК и АПИ "в один суперинститут развития Дальнего Востока", который будет работать в единстве с министерством.Добавляется, что ликвидации подлежать и Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, "Росинфокоминвест", а также Агентство по технологическому развитию.Тем не менее в Российском фонде развития информационных технологий констатируют, что фонд не ликвидируют. В частности, уже утвержден бюджет фонда на 2021 год. Помимо этого, согласована новая субсидия для малого бизнеса, заключил представитель фонда.По информации двух источников медиахолдинга, предстоит объединение институтов развития со схожими видами деятельности.

https://ria.ru/20201117/rosselkhoznadzor-1585033473.html

https://ria.ru/20201021/chubays-1580803907.html

дальний восток

арктика

москва

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российский экспортный центр (рэц), арчк, алексей чекунков, фонд развития моногородов, дальний восток, арктика, роснано, правительство рф, анатолий чубайс, москва, фонд "сколково", экономика