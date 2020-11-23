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РКН возбудил дело против Google за неудаление запрещенной информации
РКН возбудил дело против Google за неудаление запрещенной информации
Роскомнадзор открыл административное производство в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в России информацией. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:01
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россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор открыл административное производство в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в России информацией.В ведомстве отметили, что среди сайтов, доступ к которым ограничен, но Google выдает их по поиску, есть страницы с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.Там также подчеркнули, что в среднем поисковик не удаляет до 30 процентов "опасного контента".По этому разбирательству Google грозит штраф до пяти миллионов рублей.
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россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия

РКН возбудил дело против Google за неудаление запрещенной информации

17:01 23.11.2020 (обновлено: 18:41 23.11.2020)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор открыл административное производство в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в России информацией.
В ведомстве отметили, что среди сайтов, доступ к которым ограничен, но Google выдает их по поиску, есть страницы с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.
Там также подчеркнули, что в среднем поисковик не удаляет до 30 процентов "опасного контента".

"Компания не предоставила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы", — заключили в ведомстве.

По этому разбирательству Google грозит штраф до пяти миллионов рублей.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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РоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
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