https://ria.ru/20201123/informatsiya-1585945934.html

РКН возбудил дело против Google за неудаление запрещенной информации

РКН возбудил дело против Google за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор открыл административное производство в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в России информацией. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:01

2020-11-23T17:01

2020-11-23T18:41

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор открыл административное производство в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в России информацией.В ведомстве отметили, что среди сайтов, доступ к которым ограничен, но Google выдает их по поиску, есть страницы с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.Там также подчеркнули, что в среднем поисковик не удаляет до 30 процентов "опасного контента".По этому разбирательству Google грозит штраф до пяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия