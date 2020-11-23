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Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам за аферу
Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам за аферу
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии общего... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:19
2020-11-23T21:56
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии общего режима за аферу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.Его также лишили полицейского звания и обязали выплатить штраф в полтора миллиона рублей.Других фигурантов дела — полковника Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова — суд приговорил к семи годам со штрафами в 1,3 миллиона рублей каждому. Мазура лишили звания полковника полиции.Гришину и Мазуру запрещено в течение трех лет занимать определенные должности в правоохранительных органах.Помимо этого, судья удовлетворил гражданский иск и обязал осужденных выплатить в пользу МВД 62 434 848 рублей 71 копейку.Как установил суд, фигуранты провернули аферу при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД. Государственные контракты заключались с компаниями, подконтрольными Нарутову, по цене, завышенной более чем на 80 миллионов рублей.Защита, в свою очередь, пыталась доказать, что эти деньги ушли на дополнительные расходы: программное обеспечение продукции, ее гарантийное обслуживание и обучение экспертов.По данным "Коммерсанта", офицерам и бизнесмену вменили три эпизода мошенничества: при поставке лазерного микродиссектора, способного выделить ДНК даже из застиранного пятна крови, а также устройств для высокоточных баллистических исследований и идентификации слабовыраженных отпечатков пальцев.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" фигурантам максимум грозило десять лет лишения свободы. Помимо этого, Гришину вменили незаконное хранение патронов к наградному оружию.
https://ria.ru/20201020/abyzov-1580709963.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам за аферу

20:19 23.11.2020 (обновлено: 21:56 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин в Басманном суде
Глава Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии общего режима за аферу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Его также лишили полицейского звания и обязали выплатить штраф в полтора миллиона рублей.
Других фигурантов дела — полковника Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова — суд приговорил к семи годам со штрафами в 1,3 миллиона рублей каждому. Мазура лишили звания полковника полиции.
Гришину и Мазуру запрещено в течение трех лет занимать определенные должности в правоохранительных органах.
Помимо этого, судья удовлетворил гражданский иск и обязал осужденных выплатить в пользу МВД 62 434 848 рублей 71 копейку.
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Как установил суд, фигуранты провернули аферу при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД. Государственные контракты заключались с компаниями, подконтрольными Нарутову, по цене, завышенной более чем на 80 миллионов рублей.
Защита, в свою очередь, пыталась доказать, что эти деньги ушли на дополнительные расходы: программное обеспечение продукции, ее гарантийное обслуживание и обучение экспертов.
По данным "Коммерсанта", офицерам и бизнесмену вменили три эпизода мошенничества: при поставке лазерного микродиссектора, способного выделить ДНК даже из застиранного пятна крови, а также устройств для высокоточных баллистических исследований и идентификации слабовыраженных отпечатков пальцев.
По статье "Мошенничество в особо крупном размере" фигурантам максимум грозило десять лет лишения свободы. Помимо этого, Гришину вменили незаконное хранение патронов к наградному оружию.
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