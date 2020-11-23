https://ria.ru/20201123/grishin-1585986088.html

Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам за аферу

Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам за аферу

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии общего... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:19

2020-11-23T20:19

2020-11-23T21:56

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585986324_0:97:2201:1335_1400x0_80_0_0_ba34a7e1b358b66decb0ac07e8814231.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии общего режима за аферу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.Его также лишили полицейского звания и обязали выплатить штраф в полтора миллиона рублей.Других фигурантов дела — полковника Олега Мазура и предпринимателя Сергея Нарутова — суд приговорил к семи годам со штрафами в 1,3 миллиона рублей каждому. Мазура лишили звания полковника полиции.Гришину и Мазуру запрещено в течение трех лет занимать определенные должности в правоохранительных органах.Помимо этого, судья удовлетворил гражданский иск и обязал осужденных выплатить в пользу МВД 62 434 848 рублей 71 копейку.Как установил суд, фигуранты провернули аферу при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД. Государственные контракты заключались с компаниями, подконтрольными Нарутову, по цене, завышенной более чем на 80 миллионов рублей.Защита, в свою очередь, пыталась доказать, что эти деньги ушли на дополнительные расходы: программное обеспечение продукции, ее гарантийное обслуживание и обучение экспертов.По данным "Коммерсанта", офицерам и бизнесмену вменили три эпизода мошенничества: при поставке лазерного микродиссектора, способного выделить ДНК даже из застиранного пятна крови, а также устройств для высокоточных баллистических исследований и идентификации слабовыраженных отпечатков пальцев.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" фигурантам максимум грозило десять лет лишения свободы. Помимо этого, Гришину вменили незаконное хранение патронов к наградному оружию.

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580709963.html

https://ria.ru/20201123/galumov-1585970734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия