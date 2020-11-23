https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html

Конец монополии на поиск: почему США судятся с Google

Конец монополии на поиск: почему США судятся с Google

Прошел месяц, как Министерство юстиции США обвинило холдинг Alphabet (Google) в незаконной защите монополии на поисковую рекламу. РИА Новости объясняет, в чем... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:10

риа наука

министерство юстиции сша

microsoft corporation

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

google android

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Прошел месяц, как Министерство юстиции США обвинило холдинг Alphabet (Google) в незаконной защите монополии на поисковую рекламу. РИА Новости объясняет, в чем суть конфликта американских властей и ИТ-гиганта и как это повлияет на россиян.Сговоры и сделкиИск Минюста США от 20 октября, поданный в окружной суд округа Колумбия, можно свести буквально к нескольким тезисам. Так, Google подозревают в сговоре с Apple, операторами мобильной связи и другими игроками рынка смартфонов. Якобы в корпорации предлагали "сообщникам" бонусы за то, что они устанавливали поисковую систему Google вариантом по умолчанию для пользователей.Alphabet-Google прямо обвиняют в применении антиконкурентной тактики, что проявляется в работе операционной системы Android. Устройства, на которых предустановлены Google-сервисы (от клиента электронной почты до голосового помощника), выдают исключительно контекстную рекламу от Google.Американская юстиция считает, что корпорация фактически подавила инновации на рынке поисковых систем. Google заключает с производителями устройств на ОС Android договор, по которому предоставляет доступ к ключевым сервисам в обмен на установку некоторых других приложений, запретив их удаление. Эпизод с Alphabet вписывается в нашумевшее антимонопольное разбирательство против столпов американского ИТ — Facebook, Apple, Amazon и, конечно, Google.Проблемы у Google только начинаютсяПо результатам антимонопольных слушаний, которые прошли летом 2020 года, всех четырех фигурантов признали монополистами, каждого в своей сфере. Google досталось больше всех — в отчете конгресса компанию, которую еще несколько лет назад считали национальной гордостью, назвали "привратником, вымогающим у клиентов деньги за доступ к критически важному каналу распространения информации".Еще до иска в октябре в США зазвучали требования разделить корпорацию Alphabet, создав из направлений холдинга отдельные компании. Прецеденты в американской истории уже бывали, например распад нефтяной империи Standard Oil в начале прошлого века. В сфере ИТ такого пока не случалось — аналогичное разбирательство в отношении Microsoft в начале нулевых закончилось лишь штрафами и обязательством не вынуждать производителей компьютеров использовать продукты компании."По сути, Google — держатель площадки, на которой сам устанавливает правила для всех участников и пользователей. Результатом иска может стать не только введение недискриминационных условий доступа на платформу Android, но и принудительное отделение от Google смежных сервисов, таких как YouTube", — отмечает антимонопольный юрист Кирилл Дозмаров, партнер, Kulik & Partners Law.Economics.Но скорых решений американской Фемиды в отношении главного поисковика мира ждать, конечно, не стоит."Дело, скорее всего, затянется не на один год (учитывая предыдущий опыт). Средств достижения справедливости и предписаний Google при принятии решения по такому иску много. Среди прочего, в итоге суд может принять два варианта мер: обязательство заключить соглашения и устанавливать поиск Google на Android-сервисы других компаний для предоставления большей вариативности пользователям, обязательство расторгнуть соглашения с производителями, которые предустанавливали поисковую систему Google", — считает руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Павел Патрикеев.ФАС против GoogleВ России проблему с поисковиком Google, установленным в смартфонах по умолчанию, разглядели гораздо раньше. В 2017-м ФАС достигла соглашения с заокеанской корпорацией. Теперь при первом запуске смартфона и планшета на Android есть возможность выбора между несколькими поисковыми системами. "Импульс для увеличения объема российского софта на устройствах Android дал антимонопольный процесс против Google, инициированный Яндексом и поддержанный ФАС в 2017 году. Кроме того, надо отметить не так давно принятый закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. По данным StatCounter, более 60 процентов отечественного рынка смартфонов занимают азиатские компании Samsung, Xiaomi, Huawei и Vivo, которые уже согласились предустанавливать российский софт", — комментирует аналитик General Invest Дмитрий Резепов.В этом году, по данным сервиса Liveinternet, на Google приходится около половины поиска в рунете, а за российским "Яндексом" — 47 процентов. Для сравнения: "корпорация добра" смогла нарастить этот показатель на поисковом рынке США с 78 процентов в 2009-м до 88 процентов в 2019-м.Впрочем, влияние Google не ограничивается лишь желанием заработать на рекламе. Корпорацию неоднократно замечали в пессимизации поисковой выдачи тех средств массовой информации и блогеров, чье мнение идет вразрез с политическими предпочтениями США. Это использовали как средство давления на китайского производителя смартфонов Huawei — отключили от Google-сервисов. "Разделение Alphabet на несколько компаний может ослабить влияние США на информационную повестку в разных странах. Но предполагаю, что за иском последуют встречи представителей Google и властей США. И после них внутри корпорации примут решения, которые будут соответствовать одному из следующих сценариев: расширение определения fake news и увеличение числа "отфильтрованных" СМИ и их статей в поиске; блокировка работы сервисов Google на территории конкретных стран; расширение доступа к данным о пользователях экосистемы", — высказывает предположение архитектор данных и сооснователь бренд-бюро Sixth Sense Владимир Мотин.Эксперты считают, что отечественные разработчики ИТ на российском рынке могут выиграть от возможных ограничений, наложенных на Google. "Если Google запретят предустановки их продуктов на Android по всему миру, то это откроет дорогу Яндексу и другим национальным IT-компаниям. Впрочем, у нас уже и так сделаны шаги в этом направлении — есть закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Если эти две меры выстрелят дуплетом, то российских программ на реализуемых в России Android-устройствах должно стать больше", — говорит Павел Катков, владелец IT-legal компании "Катков и партнеры".В середине ноября 11 американских штатов подали антимонопольные жалобы на Google о том, что корпорация блокирует развитие конкуренции на рынке. Юристы Alphabet готовят ответ на иск правительства, который представят до 21 декабря.

https://ria.ru/20201020/isk-1580676797.html

https://ria.ru/20190713/1556424785.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564179161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, microsoft corporation, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google android, huawei technologies, технологии