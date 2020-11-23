Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html
Конец монополии на поиск: почему США судятся с Google
Конец монополии на поиск: почему США судятся с Google
Прошел месяц, как Министерство юстиции США обвинило холдинг Alphabet (Google) в незаконной защите монополии на поисковую рекламу. РИА Новости объясняет, в чем... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:00
2020-11-23T08:10
риа наука
министерство юстиции сша
microsoft corporation
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
google android
huawei technologies
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b9fc27dcc55fd38faf908f4eadaf57ef.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Прошел месяц, как Министерство юстиции США обвинило холдинг Alphabet (Google) в незаконной защите монополии на поисковую рекламу. РИА Новости объясняет, в чем суть конфликта американских властей и ИТ-гиганта и как это повлияет на россиян.Сговоры и сделкиИск Минюста США от 20 октября, поданный в окружной суд округа Колумбия, можно свести буквально к нескольким тезисам. Так, Google подозревают в сговоре с Apple, операторами мобильной связи и другими игроками рынка смартфонов. Якобы в корпорации предлагали "сообщникам" бонусы за то, что они устанавливали поисковую систему Google вариантом по умолчанию для пользователей.Alphabet-Google прямо обвиняют в применении антиконкурентной тактики, что проявляется в работе операционной системы Android. Устройства, на которых предустановлены Google-сервисы (от клиента электронной почты до голосового помощника), выдают исключительно контекстную рекламу от Google.Американская юстиция считает, что корпорация фактически подавила инновации на рынке поисковых систем. Google заключает с производителями устройств на ОС Android договор, по которому предоставляет доступ к ключевым сервисам в обмен на установку некоторых других приложений, запретив их удаление. Эпизод с Alphabet вписывается в нашумевшее антимонопольное разбирательство против столпов американского ИТ — Facebook, Apple, Amazon и, конечно, Google.Проблемы у Google только начинаютсяПо результатам антимонопольных слушаний, которые прошли летом 2020 года, всех четырех фигурантов признали монополистами, каждого в своей сфере. Google досталось больше всех — в отчете конгресса компанию, которую еще несколько лет назад считали национальной гордостью, назвали "привратником, вымогающим у клиентов деньги за доступ к критически важному каналу распространения информации".Еще до иска в октябре в США зазвучали требования разделить корпорацию Alphabet, создав из направлений холдинга отдельные компании. Прецеденты в американской истории уже бывали, например распад нефтяной империи Standard Oil в начале прошлого века. В сфере ИТ такого пока не случалось — аналогичное разбирательство в отношении Microsoft в начале нулевых закончилось лишь штрафами и обязательством не вынуждать производителей компьютеров использовать продукты компании."По сути, Google — держатель площадки, на которой сам устанавливает правила для всех участников и пользователей. Результатом иска может стать не только введение недискриминационных условий доступа на платформу Android, но и принудительное отделение от Google смежных сервисов, таких как YouTube", — отмечает антимонопольный юрист Кирилл Дозмаров, партнер, Kulik &amp; Partners Law.Economics.Но скорых решений американской Фемиды в отношении главного поисковика мира ждать, конечно, не стоит."Дело, скорее всего, затянется не на один год (учитывая предыдущий опыт). Средств достижения справедливости и предписаний Google при принятии решения по такому иску много. Среди прочего, в итоге суд может принять два варианта мер: обязательство заключить соглашения и устанавливать поиск Google на Android-сервисы других компаний для предоставления большей вариативности пользователям, обязательство расторгнуть соглашения с производителями, которые предустанавливали поисковую систему Google", — считает руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Павел Патрикеев.ФАС против GoogleВ России проблему с поисковиком Google, установленным в смартфонах по умолчанию, разглядели гораздо раньше. В 2017-м ФАС достигла соглашения с заокеанской корпорацией. Теперь при первом запуске смартфона и планшета на Android есть возможность выбора между несколькими поисковыми системами. "Импульс для увеличения объема российского софта на устройствах Android дал антимонопольный процесс против Google, инициированный Яндексом и поддержанный ФАС в 2017 году. Кроме того, надо отметить не так давно принятый закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. По данным StatCounter, более 60 процентов отечественного рынка смартфонов занимают азиатские компании Samsung, Xiaomi, Huawei и Vivo, которые уже согласились предустанавливать российский софт", — комментирует аналитик General Invest Дмитрий Резепов.В этом году, по данным сервиса Liveinternet, на Google приходится около половины поиска в рунете, а за российским "Яндексом" — 47 процентов. Для сравнения: "корпорация добра" смогла нарастить этот показатель на поисковом рынке США с 78 процентов в 2009-м до 88 процентов в 2019-м.Впрочем, влияние Google не ограничивается лишь желанием заработать на рекламе. Корпорацию неоднократно замечали в пессимизации поисковой выдачи тех средств массовой информации и блогеров, чье мнение идет вразрез с политическими предпочтениями США. Это использовали как средство давления на китайского производителя смартфонов Huawei — отключили от Google-сервисов. "Разделение Alphabet на несколько компаний может ослабить влияние США на информационную повестку в разных странах. Но предполагаю, что за иском последуют встречи представителей Google и властей США. И после них внутри корпорации примут решения, которые будут соответствовать одному из следующих сценариев: расширение определения fake news и увеличение числа "отфильтрованных" СМИ и их статей в поиске; блокировка работы сервисов Google на территории конкретных стран; расширение доступа к данным о пользователях экосистемы", — высказывает предположение архитектор данных и сооснователь бренд-бюро Sixth Sense Владимир Мотин.Эксперты считают, что отечественные разработчики ИТ на российском рынке могут выиграть от возможных ограничений, наложенных на Google. "Если Google запретят предустановки их продуктов на Android по всему миру, то это откроет дорогу Яндексу и другим национальным IT-компаниям. Впрочем, у нас уже и так сделаны шаги в этом направлении — есть закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Если эти две меры выстрелят дуплетом, то российских программ на реализуемых в России Android-устройствах должно стать больше", — говорит Павел Катков, владелец IT-legal компании "Катков и партнеры".В середине ноября 11 американских штатов подали антимонопольные жалобы на Google о том, что корпорация блокирует развитие конкуренции на рынке. Юристы Alphabet готовят ответ на иск правительства, который представят до 21 декабря.
https://ria.ru/20201020/isk-1580676797.html
https://ria.ru/20190713/1556424785.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564179161.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_b7e47570ed8243117e58a452f45b4850.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство юстиции сша, microsoft corporation, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google android, huawei technologies, технологии

Конец монополии на поиск: почему США судятся с Google

08:00 23.11.2020 (обновлено: 08:10 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Прошел месяц, как Министерство юстиции США обвинило холдинг Alphabet (Google) в незаконной защите монополии на поисковую рекламу. РИА Новости объясняет, в чем суть конфликта американских властей и ИТ-гиганта и как это повлияет на россиян.

Сговоры и сделки

Иск Минюста США от 20 октября, поданный в окружной суд округа Колумбия, можно свести буквально к нескольким тезисам. Так, Google подозревают в сговоре с Apple, операторами мобильной связи и другими игроками рынка смартфонов. Якобы в корпорации предлагали "сообщникам" бонусы за то, что они устанавливали поисковую систему Google вариантом по умолчанию для пользователей.
Alphabet-Google прямо обвиняют в применении антиконкурентной тактики, что проявляется в работе операционной системы Android. Устройства, на которых предустановлены Google-сервисы (от клиента электронной почты до голосового помощника), выдают исключительно контекстную рекламу от Google.
Американская юстиция считает, что корпорация фактически подавила инновации на рынке поисковых систем. Google заключает с производителями устройств на ОС Android договор, по которому предоставляет доступ к ключевым сервисам в обмен на установку некоторых других приложений, запретив их удаление.
Эпизод с Alphabet вписывается в нашумевшее антимонопольное разбирательство против столпов американского ИТ — Facebook, Apple, Amazon и, конечно, Google.
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 16:08
СМИ: Минюст США подал антимонопольный иск к Google

Проблемы у Google только начинаются

По результатам антимонопольных слушаний, которые прошли летом 2020 года, всех четырех фигурантов признали монополистами, каждого в своей сфере. Google досталось больше всех — в отчете конгресса компанию, которую еще несколько лет назад считали национальной гордостью, назвали "привратником, вымогающим у клиентов деньги за доступ к критически важному каналу распространения информации".
Еще до иска в октябре в США зазвучали требования разделить корпорацию Alphabet, создав из направлений холдинга отдельные компании. Прецеденты в американской истории уже бывали, например распад нефтяной империи Standard Oil в начале прошлого века. В сфере ИТ такого пока не случалось — аналогичное разбирательство в отношении Microsoft в начале нулевых закончилось лишь штрафами и обязательством не вынуждать производителей компьютеров использовать продукты компании.
"По сути, Google — держатель площадки, на которой сам устанавливает правила для всех участников и пользователей. Результатом иска может стать не только введение недискриминационных условий доступа на платформу Android, но и принудительное отделение от Google смежных сервисов, таких как YouTube", — отмечает антимонопольный юрист Кирилл Дозмаров, партнер, Kulik & Partners Law.Economics.
Логотипы компаний Facebook, Apple, Google и Amazon - РИА Новости, 1920, 13.07.2019
13 июля 2019, 08:00
Почему в США хотят расчленить Apple, Google и Facebook
Но скорых решений американской Фемиды в отношении главного поисковика мира ждать, конечно, не стоит.
"Дело, скорее всего, затянется не на один год (учитывая предыдущий опыт). Средств достижения справедливости и предписаний Google при принятии решения по такому иску много. Среди прочего, в итоге суд может принять два варианта мер: обязательство заключить соглашения и устанавливать поиск Google на Android-сервисы других компаний для предоставления большей вариативности пользователям, обязательство расторгнуть соглашения с производителями, которые предустанавливали поисковую систему Google", — считает руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Павел Патрикеев.

ФАС против Google

В России проблему с поисковиком Google, установленным в смартфонах по умолчанию, разглядели гораздо раньше. В 2017-м ФАС достигла соглашения с заокеанской корпорацией. Теперь при первом запуске смартфона и планшета на Android есть возможность выбора между несколькими поисковыми системами.
"Импульс для увеличения объема российского софта на устройствах Android дал антимонопольный процесс против Google, инициированный Яндексом и поддержанный ФАС в 2017 году. Кроме того, надо отметить не так давно принятый закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. По данным StatCounter, более 60 процентов отечественного рынка смартфонов занимают азиатские компании Samsung, Xiaomi, Huawei и Vivo, которые уже согласились предустанавливать российский софт", — комментирует аналитик General Invest Дмитрий Резепов.
В этом году, по данным сервиса Liveinternet, на Google приходится около половины поиска в рунете, а за российским "Яндексом" — 47 процентов. Для сравнения: "корпорация добра" смогла нарастить этот показатель на поисковом рынке США с 78 процентов в 2009-м до 88 процентов в 2019-м.
Новый смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном в фирменном магазине компании Samsung в ТРЦ Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2020
3 февраля, 09:52
ФАС обяжет Apple и Google следить за предустановкой российского ПО
Впрочем, влияние Google не ограничивается лишь желанием заработать на рекламе. Корпорацию неоднократно замечали в пессимизации поисковой выдачи тех средств массовой информации и блогеров, чье мнение идет вразрез с политическими предпочтениями США. Это использовали как средство давления на китайского производителя смартфонов Huawei — отключили от Google-сервисов.
"Разделение Alphabet на несколько компаний может ослабить влияние США на информационную повестку в разных странах. Но предполагаю, что за иском последуют встречи представителей Google и властей США. И после них внутри корпорации примут решения, которые будут соответствовать одному из следующих сценариев: расширение определения fake news и увеличение числа "отфильтрованных" СМИ и их статей в поиске; блокировка работы сервисов Google на территории конкретных стран; расширение доступа к данным о пользователях экосистемы", — высказывает предположение архитектор данных и сооснователь бренд-бюро Sixth Sense Владимир Мотин.
Эксперты считают, что отечественные разработчики ИТ на российском рынке могут выиграть от возможных ограничений, наложенных на Google.
"Если Google запретят предустановки их продуктов на Android по всему миру, то это откроет дорогу Яндексу и другим национальным IT-компаниям. Впрочем, у нас уже и так сделаны шаги в этом направлении — есть закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Если эти две меры выстрелят дуплетом, то российских программ на реализуемых в России Android-устройствах должно стать больше", — говорит Павел Катков, владелец IT-legal компании "Катков и партнеры".
В середине ноября 11 американских штатов подали антимонопольные жалобы на Google о том, что корпорация блокирует развитие конкуренции на рынке. Юристы Alphabet готовят ответ на иск правительства, который представят до 21 декабря.
 
РИА НаукаМинистерство юстиции СШАMicrosoft CorporationФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Google AndroidHuawei TechnologiesТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния