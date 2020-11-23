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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html
Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна
Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна
Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил в понедельник, что... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:33
2020-11-23T11:37
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил в понедельник, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна

11:33 23.11.2020 (обновлено: 11:37 23.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване
Бывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил в понедельник, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставки Никола Пашиняна", - написал Манукян в Facebook. По его словам, "из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра" армянский народ "потерял часть своей родины". Манукян считает, что действующие власти неспособны что-то изменить в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в карабахском вопросе.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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