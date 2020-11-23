https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html

Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна

Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна

Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил в понедельник, что... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:33

2020-11-23T11:33

2020-11-23T11:37

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584869851_0:77:3077:1808_1400x0_80_0_0_4fcdf25aba9b68c7a22a497669461771.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил в понедельник, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире