Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна
11:33 23.11.2020 (обновлено: 11:37 23.11.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил в понедельник, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставки Никола Пашиняна", - написал Манукян в Facebook. По его словам, "из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра" армянский народ "потерял часть своей родины". Манукян считает, что действующие власти неспособны что-то изменить в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в карабахском вопросе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.