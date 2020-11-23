https://ria.ru/20201123/gibdd-1585855964.html

ГИБДД предупреждает о возможности образования гололеда на дорогах

ГИБДД предупреждает о возможности образования гололеда на дорогах

Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах и путепроводах, поэтому на движение по ним автовладельцам стоит обращать особое внимание,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:24

2020-11-23T10:24

2020-11-23T10:24

авто

гибдд мвд рф

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москва

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах и путепроводах, поэтому на движение по ним автовладельцам стоит обращать особое внимание, предупредили в Госавтоинспекции Москвы."Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Помимо этого, в ГИБДД рекомендовали всем участникам дорожного движения быть внимательными и учитывать погодные условия."Снижайте скорость, выбирайте безопасную скорость движения и не торопитесь", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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