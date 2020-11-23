ГИБДД предупреждает о возможности образования гололеда на дорогах
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах и путепроводах, поэтому на движение по ним автовладельцам стоит обращать особое внимание, предупредили в Госавтоинспекции Москвы.
"Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Помимо этого, в ГИБДД рекомендовали всем участникам дорожного движения быть внимательными и учитывать погодные условия.
"Снижайте скорость, выбирайте безопасную скорость движения и не торопитесь", - отмечается в сообщении.
Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) November 23, 2020
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