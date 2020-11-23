https://ria.ru/20201123/germanika-1585876192.html

Гай Германика снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой

Гай Германика снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой

Режиссер Валерия Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" совместно с американской онлайн-платформой Topic, съемки запланированы на весну 2021 года, сообщила РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:04

2020-11-23T12:04

2020-11-23T12:21

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новости культуры

валерия гай германика (дудинская)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режиссер Валерия Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" совместно с американской онлайн-платформой Topic, съемки запланированы на весну 2021 года, сообщила пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн"."Мерзлая земля" станет первым в истории российским сериалом, произведенным совместно с американской онлайн-платформой. Режиссером проекта выступит Валерия Гай Германика. Партнером кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн" продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова стала американская онлайн-платформа Topic", - говорится в сообщении."Мерзлая земля" - абсолютно российская история: события в ней происходят в отдаленной части России, все герои россияне и говорят только на русском языке. То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать в производство нашего сериала, подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале - тема универсальная и более чем актуальная. Она вызывает отклик и в Америке, и в России, и во всем современном мире", - приводит слова Роднянского пресс-служба.Глава онлайн-платформы Topic Райан Чанатри отметил, что это первый опыт совместного российско-американского производства сериала для американского стримингового сервиса. "Мы гордимся умением находить во всех частях мира уникальные проекты, интересные для наших американских и канадских зрителей – такие, как "Мерзлая земля", - сказал Чанатри.В основе сюжета сериала – реальная история маньяка Дмитрия Лебедя – таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. В сериале все имена участников и место действия будут изменены."Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности. Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она все равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк", - рассказал Роднянский.Германика отметила, что тема проекта ей очень интересна. "Давно занимаюсь драмой человеческих отношений на грани", - сказала режиссер.Сериал "Мерзлая земля" (английское название - Frozen Land) был впервые представлен в марте 2020 года на главном питчинге сериальных проектов Series Mania и стал единственным российским участником в этом году. Съемки "Мерзлой земли" запланированы на весну 2021 года.

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

https://ria.ru/20201119/film-1585237089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, валерия гай германика (дудинская)