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Суд в Дагестане перенес слушания по делу Гаджиева
Суд в Дагестане перенес слушания по делу Гаджиева
Южный окружной военный суд в понедельник отложил на 10 декабря первое слушание по делу трех жителей Дагестана, в том числе редактора общественно-политического... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:38
2020-11-23T15:38
абдулмумин гаджиев
республика дагестан
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в понедельник отложил на 10 декабря первое слушание по делу трех жителей Дагестана, в том числе редактора общественно-политического еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемых в финансировании терроризма и других преступлениях, сообщил РИА Новости представитель суда.Гаджиев, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов обвиняются в участии в деятельности экстремистской и террористической организаций, а также организации финансирования терроризма. Уголовное дело в отношении них поступило в Южный окружной военный суд в конце октября текущего года, первое основное слушание было назначено на понедельник."Обвиняемые не были этапированы, в связи с этим слушание отложено до 10 декабря 10.00", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев принял участие в деятельности террористических организаций для "создания теократического государства и отказа от светской формы государственной власти". Как полагают следователи, в том же году он объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими лицами, для распространения идей террористических организаций и финансирования терроризма они создали фонды и организовали сбор средств якобы для содержания сирот, помощи тяжело больным, строительства мечети и оказания помощи беженцам в Сирии.Гаджиев, по данным следствия, являясь редактором отдела религии общественно-политической газеты, опубликовал ряд статей, в которых призывал граждан вносить средства в созданные ими якобы благотворительные фонды, а также пытался воздействовать на сознание людей, чтобы вовлечь их в деятельности террористической организации. На счета созданных ими фондов поступило не менее 68 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир, утверждает СК.Гаджиева арестовали 18 июня текущего года. Свою вину он не признал, связав арест со своей журналистской деятельностью. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой взять под контроль дело Гаджиева, а также проверить законность действий следственных органов. Уголовное дело в отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, выделено в отдельное производство.
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https://ria.ru/20200127/1563917490.html
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абдулмумин гаджиев, республика дагестан, генеральная прокуратура рф, происшествия

Суд в Дагестане перенес слушания по делу Гаджиева

15:38 23.11.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в понедельник отложил на 10 декабря первое слушание по делу трех жителей Дагестана, в том числе редактора общественно-политического еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемых в финансировании терроризма и других преступлениях, сообщил РИА Новости представитель суда.
Гаджиев, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов обвиняются в участии в деятельности экстремистской и террористической организаций, а также организации финансирования терроризма. Уголовное дело в отношении них поступило в Южный окружной военный суд в конце октября текущего года, первое основное слушание было назначено на понедельник.
"Обвиняемые не были этапированы, в связи с этим слушание отложено до 10 декабря 10.00", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев принял участие в деятельности террористических организаций для "создания теократического государства и отказа от светской формы государственной власти". Как полагают следователи, в том же году он объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими лицами, для распространения идей террористических организаций и финансирования терроризма они создали фонды и организовали сбор средств якобы для содержания сирот, помощи тяжело больным, строительства мечети и оказания помощи беженцам в Сирии.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
27 января, 15:01
Генпрокурора попросили взять под контроль дело журналиста Гаджиева
Гаджиев, по данным следствия, являясь редактором отдела религии общественно-политической газеты, опубликовал ряд статей, в которых призывал граждан вносить средства в созданные ими якобы благотворительные фонды, а также пытался воздействовать на сознание людей, чтобы вовлечь их в деятельности террористической организации. На счета созданных ими фондов поступило не менее 68 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир, утверждает СК.
Гаджиева арестовали 18 июня текущего года. Свою вину он не признал, связав арест со своей журналистской деятельностью. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил генпрокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой взять под контроль дело Гаджиева, а также проверить законность действий следственных органов. Уголовное дело в отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, выделено в отдельное производство.
Глава Дагестана Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
27 января, 12:47
Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева
 
Абдулмумин ГаджиевРеспублика ДагестанГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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