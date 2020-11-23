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Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец направился в Черное море
Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 23.11.2020
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США."USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море &lt;…&gt; Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", — говорится в сообщении Шестого флота в твиттере.Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
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военно-морские силы сша, нато, сша, в мире

Американский эсминец направился в Черное море

12:19 23.11.2020 (обновлено: 13:54 23.11.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Will HardyАмериканский ракетный эскадренный миноносец USS Donald Cook у берегов Греции
Американский ракетный эскадренный миноносец USS Donald Cook у берегов Греции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Will Hardy
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США.
"USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море <…> Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", — говорится в сообщении Шестого флота в твиттере.
Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
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