https://ria.ru/20201123/flot-1585878851.html

Американский эсминец направился в Черное море

Американский эсминец направился в Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:19

2020-11-23T12:19

2020-11-23T13:54

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США."USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море <…> Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", — говорится в сообщении Шестого флота в твиттере.Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/flot-1585140553.html

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военно-морские силы сша, нато, сша, в мире