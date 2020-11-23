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Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец направился в Черное море
Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:19
2020-11-23T12:19
2020-11-23T13:54
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США."USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море <…> Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", — говорится в сообщении Шестого флота в твиттере.Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/flot-1585140553.html
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