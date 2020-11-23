https://ria.ru/20201123/final-1585942127.html
Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО
Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО
Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:02
2020-11-23T17:02
2020-11-23T17:02
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_29bc1dd96a4cdb379868e2401a20a35d.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ". Более 100 финалистов из регионов Дальневосточного федерального округа решали практические инженерные задачи в командах.Финал в ДФО стал первым из финалов олимпиады в федеральных округах и городе Москве, которые продлятся до 20 декабря. Всего заявки на олимпиаду подали 28732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышли более 1600 участников. В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с другими членами команды, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8–11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.
https://sn.ria.ru/20201015/olimpiada-nti-1579892261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_ed67407dd58c533c59e5c0ed18fea77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агентство стратегических инициатив (аси), технологии, образование - общество
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ
и АНО "Платформа НТИ". Более 100 финалистов из регионов Дальневосточного федерального округа решали практические инженерные задачи в командах.
"Вы сделали только первый шаг в направлении своей карьеры, но я уверен, что этот шаг позволит вам двигаться дальше и стать серьезными инженерами, учеными, исследователями. Надеюсь, что таких шагов у вас еще будет много, и они приведут вас к новым высотам", — привели в пресс-службе обращение генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова к участникам финала.
Финал в ДФО стал первым из финалов олимпиады в федеральных округах и городе Москве
, которые продлятся до 20 декабря. Всего заявки на олимпиаду подали 28732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышли более 1600 участников.
В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с другими членами команды, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.
Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8–11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.
Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.