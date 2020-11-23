https://ria.ru/20201123/final-1585942127.html

Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО

Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО

Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:02

2020-11-23T17:02

2020-11-23T17:02

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

образование - общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ". Более 100 финалистов из регионов Дальневосточного федерального округа решали практические инженерные задачи в командах.Финал в ДФО стал первым из финалов олимпиады в федеральных округах и городе Москве, которые продлятся до 20 декабря. Всего заявки на олимпиаду подали 28732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышли более 1600 участников. В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с другими членами команды, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8–11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.

https://sn.ria.ru/20201015/olimpiada-nti-1579892261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство стратегических инициатив (аси), технологии, образование - общество