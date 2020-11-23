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Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО
Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО
Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:02
2020-11-23T17:02
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агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ". Более 100 финалистов из регионов Дальневосточного федерального округа решали практические инженерные задачи в командах.Финал в ДФО стал первым из финалов олимпиады в федеральных округах и городе Москве, которые продлятся до 20 декабря. Всего заявки на олимпиаду подали 28732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышли более 1600 участников. В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с другими членами команды, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8–11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.
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РИА Новости
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), технологии, образование - общество

Региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел в ДФО

17:02 23.11.2020
 
© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / amixstudio
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый региональный финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior среди учеников 5–7 классов прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ". Более 100 финалистов из регионов Дальневосточного федерального округа решали практические инженерные задачи в командах.
"Вы сделали только первый шаг в направлении своей карьеры, но я уверен, что этот шаг позволит вам двигаться дальше и стать серьезными инженерами, учеными, исследователями. Надеюсь, что таких шагов у вас еще будет много, и они приведут вас к новым высотам", — привели в пресс-службе обращение генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова к участникам финала.
Финал в ДФО стал первым из финалов олимпиады в федеральных округах и городе Москве, которые продлятся до 20 декабря. Всего заявки на олимпиаду подали 28732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышли более 1600 участников.
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Более 24 тысяч школьников примут участие в олимпиаде НТИ
В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с другими членами команды, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.
Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8–11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.
Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5-7 классов. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.
 
РоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)ТехнологииОбразование - Общество
 
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