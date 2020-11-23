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Суд в Москве оштрафовал блогера за видеоролики с фейками о коронавирусе

Суд в Москве оштрафовал блогера за видеоролики с фейками о коронавирусе

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей блогера Андрея Тюняева за распространение ложной информации о коронавирусе, сообщила пресс-секретарь суда... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:59

2020-11-23T15:59

2020-11-23T15:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

весна

youtube

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей блогера Андрея Тюняева за распространение ложной информации о коронавирусе, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко."Признать Тюняева А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), за которое назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четырехсот тысяч) рублей", - сказала собеседница агентства.Весной следователи возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации. По версии следствия, автор видеороликов опубликовал их для увеличения аудитории.Ранее Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к недостоверной информации о коронавирусе. Отмечалось, что на YouTube и в соцсети "ВКонтакте" москвич разместил видео с утверждениями, что коронавирус является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей. Также в ВК обнаружили видео, в котором говорилось, что под видом борьбы с пандемией у здоровых людей массово вырезают органы для продажи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585329378.html

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коронавирус в россии, весна, youtube, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия