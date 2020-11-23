https://ria.ru/20201123/evro-1585902205.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:06
2020-11-23T14:06
2020-11-23T14:06
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_49ab5d16933eabac61b350e19fa36e93.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 28,7 копейки, составив 82,1386 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_ef9217e58da9e6ba8a48166c961e6910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика