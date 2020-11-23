https://ria.ru/20201123/evro-1585902205.html

Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:06

2020-11-23T14:06

2020-11-23T14:06

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 28,7 копейки, составив 82,1386 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика