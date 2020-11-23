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Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:06
2020-11-23T14:06
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 28,7 копейки, составив 82,1386 рубля.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился до 89,93 рубля

14:06 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,96 копейки - до 89,9347 рубля, курс доллара - на 25,2 копейки, до 75,76 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 28,7 копейки, составив 82,1386 рубля.
 
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