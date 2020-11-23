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В ГИБДД раскрыли детали изменений в сдаче экзамена на права
В ГИБДД раскрыли детали изменений в сдаче экзамена на права
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:05
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
михаил черников
водительские права
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москва
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.По его словам, особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.Он пояснил, что несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы, их в количестве от одного до трех начисляют в зависимости от подгруппы ошибки или нарушения. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, михаил черников, водительские права, авто, москва, общество

В ГИБДД раскрыли детали изменений в сдаче экзамена на права

04:05 23.11.2020 (обновлено: 04:18 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил РИА Новости, на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.
По его словам, особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. (Они. — Прим. ред.) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", — сказал Черников.
Он пояснил, что несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

"У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении", — заключил Черников.

Ранее МВД России сообщило о новой редакции административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.
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Документ, как и прежде, предусматривает штрафные баллы, их в количестве от одного до трех начисляют в зависимости от подгруппы ошибки или нарушения. Самые грубые из них, за которые экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. Для получения положительной оценки необходимо продемонстрировать навыки вождения на дороге, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.
Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.
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