https://ria.ru/20201123/eksport-1585883339.html

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 41%

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 41%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за 9 месяцев 2020 года вырос на 41,2% и достиг 27,1 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:35

2020-11-23T12:35

2020-11-23T12:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за 9 месяцев 2020 года вырос на 41,2% и достиг 27,1 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 44,8% и составил 24,8 миллиарда долларов, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 11% до 2,28 млрд долларов. Московская продукция была экспортирована в 176 стран, а лидерами стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. Несырьевой неэнергетический экспорт по большинству ключевых направлений показал положительную динамику. По данным пресс-службы, наиболее значительно вырос экспорт московской продукции в Великобританию - на 330% до 9,57 миллиарда долларов. Экспорт в Казахстан составил 1,88 миллиарда долларов, в США – 1,76 миллиарда, в Белоруссию - 1,73 миллиарда и в Китай – 1,46 миллиарда долларов. На эти пять стран приходится 60% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в структуре стран-покупателей несырьевой неэнергетической продукции Москвы также выделяются Гонконг, Германия и Япония – эти страны показали наибольший рост по отдельным товарным группам и вошли в десятку торговых партнеров Москвы. "Так, экспорт в Гонконг увеличился более чем в 3,5 раза до 1,08 миллиарда долларов, что было обусловлено увеличением поставок свинины более чем в 137 раз, средств для макияжа и ухода за кожей более чем в 4 раза. Московский экспорт в Германию вырос на 7,3% до 0,92 миллиарда долларов в связи с увеличением спроса на автотехнику на 36,6%. На 11% увеличился объем продаж несырьевой неэнергетической продукции в Японию", - уточнил руководитель департамента.В пресс-службе напомнили, что для развития международной кооперации, промышленного и агропромышленного экспорта в столице работает центр "Моспром". Его специалисты помогают предпринимателям в решении текущих проблем внешнеэкономической деятельности. В их числе вопросы технического регулирования, совершенствования мер господдержки и информационного сопровождения.Помимо этого, всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку столичные экспортно ориентированные компании могут получить в Московском экспортном центре. Одна из его ключевых его задач — увеличение числа московских экспортеров и максимальное раскрытие их потенциала на зарубежных рынках. Для этого непрерывно расширяется линейка доступных предприятиям инструментов, в числе которых организация бизнес-миссий в страны целевого рынка, участие в крупнейших международных выставках, поддержка на ведущих мировых маркетплейсах, обучение в Московской школе экспортера и широкий спектр персональных сервисов: от консультаций экспертов и аналитических исследований до индивидуального подбора потенциальных зарубежных покупателей.

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москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика