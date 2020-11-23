https://ria.ru/20201123/efremov-1586002544.html

Супруга Ефремова отказалась комментировать сообщения СМИ о разводе

Супруга Ефремова отказалась комментировать сообщения СМИ о разводе

Жена актера Михаила Ефремова София Кругликова не стала комментировать РИА Новости сообщения о разводе. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:33

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2020-11-23T23:33

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

софья кругликова

россия

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя -РИА Новости. Жена актера Михаила Ефремова София Кругликова не стала комментировать РИА Новости сообщения о разводе.Ранее ряд СМИ сообщил, что Кругликова подает на развод.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в Белгородской области, где будет отбывать наказание.

https://ria.ru/20201123/efremov-1585944436.html

https://ria.ru/20201111/efremov-1584025491.html

россия

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, россия, михаил ефремов, белгородская область, происшествия